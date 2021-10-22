 إسرائيل تغلق مقار منظمات أهلية فلسطينية والأمم المتحدة تندد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.08.2022

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إسرائيل تغلق مقار منظمات أهلية فلسطينية والأمم المتحدة تندد

أغلقت إسرائيل مقرات سبع منظمات أهلية فلسطينية بتهمة تحويل مساعدات المانحين إلى جماعات متشددة. الأمم المتحدة نددت بالإجراء قائلة إنه لا توجد أدلة ذات مصداقية تدعم الاتهام، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه لها.

الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الأهلية الفلسطينية من بين المنظمات التي أغلقت إسرائيل مقرها.

الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الأهلية الفلسطينية من بين المنظمات التي أغلقت إسرائيل مقرها.

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (18 أغسطس/ آب 2022)، على استمرار مساعداته المالية لمؤسسات أهلية فلسطينية أغلقت إسرائيلمقراتها. وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي في المناطق الفلسطينية سفين كون فون بورجسدورف، أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد للمؤسسات الفلسطينية الشريكة "لن يتوقف". 

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جاء ذلك خلال زيارة قناصل وممثلي بعثات دبلوماسية لـ 16 دولة أوروبية لمقر مؤسسة الحق في رام الله بعد إغلاقها من الجيش الإسرائيلي مع 6 مؤسسات حقوقية ومدنية أخرى. 

وقال بورجسدورف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنه "ليس هناك أي سبب على الإطلاق لعدم مواصلة التعاون مع شركائنا الذين تربطنا بهم علاقات منذ فترة طويلة، والذين تم تصنيفهم على أنهم منظمات إرهابية من قبل الجيش الإسرائيلي والقادة العسكريين". 

وأضاف أنه لم يتم إثبات ادعاءات إسرائيل السابقة المتعلقة بصلة المؤسسات الفلسطينية المستهدفة بـ"منظمات إرهابية" أو ارتباطها بسوء استخدام الأموال. وعبر الدبلوماسي الأوروبي عن التضامن مع المؤسسات التي طالتها قرارات الإغلاق من قبل إسرائيل، مشيدا بمهنية وكفاءة العاملين فيها. 

وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت إغلاق الجيش الإسرائيلي اليوم سبع مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية والاستيلاء على محتوياتها. واعتبرت في بيان الإجراء الإسرائيلي "جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني".

وبحسب مصادر فلسطينية اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقرات سبع مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة، ووضعت أوامر إغلاق عليها بعد أن استولت على ملفات ومعدات عدد منها. 

والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. 

مؤسسة الحق الفلسطينية غير الحكومية.

قام قناصل وممثلو بعثات دبلوماسية لـ 16 دولة أوروبية بزيارة لمقر مؤسسة الحق في رام الله.

من جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن إسرائيل قالت إنها ستقدم معلومات إضافية إلى الولايات المتحدة بشأن أساس إغلاق هذه المنظمات. وقال برايس إن واشنطن اتصلت بمسؤولين إسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك بعد أن داهمت إسرائيل مقار سبع جماعات تتهمها بتحويل المساعدات إلى الجماعات المتشددة.

ونددت الأمم المتحدة بعمليات الإغلاق وقالت إنه لا يوجد دليل ذو مصداقية يدعم الاتهامات الإسرائيلية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان "على الرغم من عروض القيام بذلك، لم تقدم السلطات الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات. وبناء عليه، تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما".

من جانبها، أعلنت مؤسسة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية وقالت في بيان "إن الاتهام الموجه لهذه المؤسسات تم رفضه من قبل مختلف الدول وبيتسيلم ستواصل العمل مع أصدقائنا الفلسطينيين في هذه المؤسسات".

وكان بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، أعلن في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصنيف ست مؤسسات حقوقية من تلك التي تم استهدافها اليوم كـ"منظمات إرهابية"، بدعوى أنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

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