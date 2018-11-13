إسرائيل تغلق معابر غزة حتى إشعار آخر وسط تبادل التهديدات

هددت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" اليوم السبت إسرائيل "برّد أقسى وأكبر وأوسع" في حال استمرار تصعيدها في قطاع غزة. وتصاعد التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل اليوم في قطاع غزة لليوم الثاني وسط هجمات متبادلة من الجانبين.

وقررت إسرائيل اليوم السبت (الرابع من أيار/مايو 2019) إغلاق معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر على خلفية حالة التوتر الراهنة مع الفصائل الفلسطينية. وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة التابعة للسلطة الفلسطينية إنه تم إبلاغهم بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة معبر (إيرز/بيت حانون) الخاص بعبور الأفراد أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاقه يوم غد حتى إشعار آخر عدا عن السماح لسيارات الإسعاف والحالات المرضية. وكان المعبران مغلقان اليوم باعتباره إجازة رسمية لدى إسرائيل.

وأعلنت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أبلغت بإغلاق ساحل البحر قبالة قطاع غزة بشكل كامل أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

مقابل ذلك، هددت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقصف أهداف إسرائيلية ضمن "المواقع الاستراتيجية" بالنسبة لإسرائيل، تتضمن أهدافا مثل "ميناء أسدود، ومفاعل ديمونة، ومصافي حيفا، ومطار بن غوريون".

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي في بيان السبت إلى "وقف" إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة على إسرائيل "فورا". وقالت المتحدثة باسم الاتحاد مايا كوسيانسيتش في بيان "من الملح معالجة هذا الوضع الخطير بهدف حماية المدنيين"، داعية إلى "نزع فتيل التصعيد". وأضافت "من حق الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا بسلام وأمن وكرامة".

في غضون ذلك، أفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في غزة السبت أن طفلة تبلغ أربعة عشر شهرا قتلت في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزل عائلتها شرق مدينة غزة. كما قتلت والدة الطفلة صبا أبو عرار مساء اليوم السبت، على ما أعلن الناطق بإسم وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

وقال المتحدث أشرف القدرة لوكالة فرانس برس "استشهدت المواطنة فلسطين صالح أبو عرار (37 عاما) متأثرة بجروح اصيبت بها مساء بالرأس جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي لمنزلها" في حي الزيتون شرق غزة، موضحا أن فلسطين هي "أم الرضيعة الشهيدة صبا أبو عرار التي استشهدت مساء في الغارة نفسها".

واوضح القدرة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي هي شهيدان و12 إصابة بجروح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ صباح" السبت.

ح.ع.ح/ع.خ(د.ب.أ/أ.ف.ب)