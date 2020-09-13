إسرائيل تعيد فرض الإغلاق التام لثلاثة أسابيع لاحتواء فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد (13 سبتمبر/ أيلول 2020) أن إسرائيل ستفرض إغلاقها الثاني بسبب فيروس كورونا خلال موسم العطلة اليهودية بكامله والذى يستمر ثلاثة أسابيع بدء من يوم الجمعة القادم في استجابة لارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وبعد ساعات من النقاش الساخن، صوت مجلس وزراء نتنياهو لصالح الإجراءات الصارمة التى تبدأ مع العام اليهودي الجديد في 18 أيلول/سبتمبر الجارى وتنتهي في عيد السكوت (المظلة) في التاسع من تشرين أول/ أكتوبر.
ويخشى الوزراء الذين صوتوا لصالح ذلك الإجراء من أن التجمعات العائلية الكبيرة لاحتفالات العام الجديد والصلاة الجماعية في يوم الغفران، والتجمع معا في أكواخ صغيرة أو أكشاك في عيد السكوت يمكن أن تنشر الفيروس أكثر مما هو موجود بالفعل منذ أن خففت إسرائيل في أيار/مايو إغلاقها الأول الذي تم فرضه في منتصف آذار/مارس.
وشهدت إسرائيل موجة ثانية من الإصابات حيث تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز الأربعة آلاف في وقت سابق من هذا الأسبوع لأول مرة منذ وصول الجائحة إلى البلاد في شباط/فبراير.
مقابل ذلك أعلن وزير الإسكان والزعيم الإسرائيلي المتشدد يعقوب ليتسمان استقالته بسبب نية الحكومة فرض إغلاق شامل تزامنا مع الأعياد اليهودية. وأعرب ليتسمان عن أسفه وقال "إنه ظلم وتجاهل لمئات الآلاف من المواطنين المتدينين"، إذ لن يتمكنوا من الصلاة في الكنس اليهودية خلال احتفالات رأس السنة العبرية ويوم الغفران.
ووفقا لتعداد وكالة فرانس برس، تحتل إسرائيل المرتبة الثانية عالميا بعد البحرين في أعلى معدل إصابات بالفيروس مقارنة بعدد السكان.
ودفع الازدياد المطرد في عدد الإصابات، المجلس الوزاري المصغر لشؤون فيروس كورونا الخميس إلى إعلان خطة لفرض إغلاق شامل على مستوى الدولة، بدء من 18 أيلول/سبتمبر بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية.
وأبدى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أسفه لاستقالة ليتسمان الذي شغل سابقا منصب وزير الصحة، لكنه تعهد في الوقت ذاته المضي قدما في الإجراءات الجديدة. وحمل البعض الحكومة مسؤولية ارتفاع أعداد الإصابات بسبب تخفيف القيود، بينما عزا آخرون الأمر إلى العودة للمدارس.
م.أ.م/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)
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