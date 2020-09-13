 إسرائيل تعيد فرض الإغلاق التام لثلاثة أسابيع لاحتواء فيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.09.2020

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أخبار

إسرائيل تعيد فرض الإغلاق التام لثلاثة أسابيع لاحتواء فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فرض إغلاق تام لمدة ثلاثة أسابيع لاحتواء موجة تفش ثانية لفيروس كورونا المستجد. وأدى هذا الإجراء إلى استقالة وزير الإسكان.

Benjamin Netanyahu bei einer Kabinettsitzung mit Atemschutzmaske (Getty Images/AFP/POOL/G. Tibbon)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد (13 سبتمبر/ أيلول 2020) أن إسرائيل ستفرض إغلاقها الثاني بسبب فيروس كورونا خلال موسم العطلة اليهودية بكامله والذى يستمر ثلاثة أسابيع بدء من يوم الجمعة القادم في استجابة لارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

مختارات

بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل للحد من تفشي فيروس كورونا، سيتم إحياء ذكرى المحرقة النازية هذا العام من خلال العالم الافتراضي. فيما يلتقي نتانياهو وغانتس في محاولة لتشكيل حكومة وحدة وتجنب انتخابات جديدة.

تولى الموساد الإسرائيلي مهمة تزويد بلده بالأجهزة الطبية اللازمة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد. وبعدما أعلن عن "تقدم كبير" في مفاوضات نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة، دخل نتنياهو الحجر الصحي بعد إصابة مستشارة له بكورونا.

وبعد ساعات من النقاش الساخن، صوت مجلس وزراء نتنياهو لصالح الإجراءات الصارمة التى تبدأ مع العام اليهودي الجديد في 18 أيلول/سبتمبر الجارى وتنتهي في عيد السكوت (المظلة) في التاسع من تشرين أول/ أكتوبر.

ويخشى الوزراء الذين صوتوا لصالح ذلك الإجراء من أن التجمعات العائلية الكبيرة لاحتفالات العام الجديد والصلاة الجماعية في يوم الغفران، والتجمع معا في أكواخ صغيرة أو أكشاك في عيد السكوت يمكن أن تنشر الفيروس أكثر مما هو موجود بالفعل منذ أن خففت إسرائيل في أيار/مايو إغلاقها الأول الذي تم فرضه في منتصف آذار/مارس.

وشهدت إسرائيل موجة ثانية من الإصابات حيث تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز الأربعة آلاف في وقت سابق من هذا الأسبوع لأول مرة منذ وصول الجائحة إلى البلاد في شباط/فبراير.

مقابل ذلك أعلن وزير الإسكان والزعيم الإسرائيلي المتشدد يعقوب ليتسمان استقالته بسبب نية الحكومة فرض إغلاق شامل تزامنا مع الأعياد اليهودية. وأعرب ليتسمان عن أسفه وقال "إنه ظلم وتجاهل لمئات الآلاف من المواطنين المتدينين"، إذ لن يتمكنوا من الصلاة في الكنس اليهودية خلال احتفالات رأس السنة العبرية ويوم الغفران.

ووفقا لتعداد وكالة فرانس برس، تحتل إسرائيل المرتبة الثانية عالميا بعد البحرين في أعلى معدل إصابات بالفيروس مقارنة بعدد السكان.

ودفع الازدياد المطرد في عدد الإصابات، المجلس الوزاري المصغر لشؤون فيروس كورونا الخميس إلى إعلان خطة لفرض إغلاق شامل على مستوى الدولة، بدء من 18 أيلول/سبتمبر بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية.

وأبدى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أسفه لاستقالة ليتسمان الذي شغل سابقا منصب وزير الصحة، لكنه تعهد في الوقت ذاته المضي قدما في الإجراءات الجديدة. وحمل البعض الحكومة مسؤولية ارتفاع أعداد الإصابات بسبب تخفيف القيود، بينما عزا آخرون الأمر إلى العودة للمدارس.

م.أ.م/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Cartoon mit dem Titel 'Wuhan in Quarantine' (Arcadio Esqivel aus Costa Rica)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    ووهان في الحجر الصحي

    في البداية ظن الجميع أن كورونا مشكلة محلية للصينيين. ووهان؟ لم نسمع بها من قبل. ووهان كانت بعيدة. والحكام في بكين تكتموا في البداية عن الفيروس الخطير الذي ينتشر. ثم فرضوا حظر التجول على سكان المدينة والمحافظة. والعالم كان يتفرج وهو يحسب نفسه في مأمن من الفيروس.

  • Cartoon mit dem Titel 'Globetrotter' (von Tjeerd Royaards aus den Niederlanden)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الرحالة العالمي

    لكن الفيروس لم يبالِ بالحدود وتحرك. والهولندي Tjeerd Royaards منح لمفهوم "الجوال العالمي" بُعداً آخر. وفجأة بدأ يمرض ويموت عدد متزايد من الناس.

  • Cartoon mit dem Titel 'Covid und Mensch' (von Paolo Calleri aus Deutschland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    كوفيد 19 يساوي الناس

    محاصرون بفيروس كورونا يشعر الناس في العالم بأنهم بدون حماية في وجه المرض. ولا يوجد لقاح ولا أحد يعرف كيف سيستمر الوضع، لا خبراء الفيروسات ولا الأطباء. باولو كاليري يعبر عن الإحساس بالعجز الذي ينتاب البشر بخطوط قليلة.

  • Cartoon mit dem Titel 'Stay At Home! (von Menekşe Çam aus der Türkei)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    كوابيس

    . "الزموا بيوتكم" بات هو وصية الساعة حول العالم لتفادي العدوى بفيروس كورونا ـ لكن في البيت أيضا يهيمن الفيروس القاتل في غالب الأوقات على الأفكار. وحتى البنت المسترخية بريشة التركية Menekşe Çam لا تحصل على الهدوء، فيقتحم الفيروس أحلامها.

  • Cartoon mit dem Titel 'Social Distancing' (von Bernd Pohlenz)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    ليس بدون فريقي

    التباعد الاجتماعي يوحي للكثيرين بأنه تم إجلاؤهم إلى جزيرة معزولة. لكن عندما يتم تسريح العالم، فإن هذا المعجب بفريق بوروسيا دورتموند لا يريد على الأقل التخلي عن ساحة Borsigplatz المحبوبة، ذلك المكان الأسطوري الذي تأسس فيه النادي وتم فيه إحياء عدة احتفالات بالبطولة.

  • Cartoon mit dem Titel 'Connected by Music' (von Frits Ahlefeldt aus Dänemark)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الغناء الجميل Belcanto

    الايطاليون كانوا أكثر الأوروبيين معاناة من الوباء، ونهضوا في البداية من النكسة : فغنوا أثناء الحجر الصحي وعزفوا في المساء على الشرفات وشاعت مرة أخرى انشودة بيلا تشاو الشهيرة. وصفقوا لأبطال الأزمة مثل الأطباء والممرضين. وبهذا استقر في تجاوز لقواعد التباعد الاجتماعي شعور تضامني: كل شيء سيمر بخير!

  • Cartoon mit dem Titel 'Tatbestand Frühlingsgefühle' (von A Tale aus Deutschland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    حركة قد تكون مكلفة!

    إجراءات حظر التجول لم تكن متشددة مثل ما حصل في جنوب أوروبا. في المانيا يمكن مغادرة البيت، لكن يجب الحفاظ على مسافة التباعد الآمن بمتر ونصف على الأقل. وإلا تهدد الشخص غرامات مالية مؤلمة. وموظفو إدارة شؤون الأمن لا يعرفون للعفو معنىً.

  • Cartoon mit dem Titel 'Coronavirus' (von Sergei Belozerov/toonpool aus Russland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الكمامات في كل مكان

    وضع الكمامة يقلل من الخطر وبالتالي بات إلزاميا في كثير من البلدان. لكن ما العمل عندما تكون السوق خالية وجميع الكمامات مستنفدة؟ إذن موهبة الارتجال هي المطلوبة، كما بيَن الروسي Sergei Belozerov. ومن يحمي نفسه بهذا الشكل، يمكن له أن يضمن مكاناً في غرفة الانتظار بعيادة الطبيب.

  • Cartoon mit dem Titel 'The New War' (von Rocky Sawyer aus den USA)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    استمروا في الحرب!

    غسل اليدين وغسل اليدين ثم غسل اليدين: إنها التعويذة التي يرددها سياسيون وأطباء يومياً للأستمرار في الحرب ضد فيروس كورونا. وحتى العم سام يحث الأمريكيين على ذلك. لكن من الأفضل عدم الاستجابة لنصيحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة في حقن المرضى بسوائل التعقيم!

  • Cartoon mit dem Titel 'Deadly Match' (von Zach aus den Philippinen)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    لعبة مميتة

    إنه سباق مع الزمن، ففي مختبرات البحوث يتم البحث عن لقاح يقضي على فيروس كورونا، لكن إلى ذلك الحين، تتواصل اللعبة القاتلة كما يراها فيلبين زاخ Philippine Zach بين الإنسان والمرض ـ والنتيجة غير معروفة.

  • Cartoon mit dem Titel 'Monstrous Forecast' (von Rodriogo aus China)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الأزمة بعد الأزمة

    من أجل حماية المواطنين فرضت حكومات في العالم الحجر الصحي بعواقب مدمرة للاقتصاد. والكثير من الشركات باتت على شفا الهاوية. وبالرغم من كل برامج المساعدة لم يعد ملايين الناس يعرفون كيف بإمكانهم سداد الكراء أو شراء مواد التغذية. بالنسبة إلى الرسام الصيني رودريوغو Rodriogo تبقى الأزمة الاقتصادية وحشاً أكبر من الفيروس.

  • Cartoon mit dem Titel 'Klopapierkrieg' (von Christiane Pfohlmann aus Deutschland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    حينها في زمن الحرب

    في لحظة ما سيدخل الوباء مجلدات التاريخ ـ على غرار ما حصل سابقاً مع موجة الانفلونزا الاسبانية. وسيحكي الجد لحفيده كيف كان الوضع حينها لما تسابق الناس لشراء سباغيتي وتكديس علب المأكولات الجاهزة، وعندما نفد ورق المرحاض الذي تشاجر من أجله الناس.


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