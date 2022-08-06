إسرائيل تعيد فتح معبر كرم بو سالم مع دخول الهدنة حيز التنفيذ

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أعادت إسرائيل فتح معبر كرم بو سالم، ما سمح بتدفق إمدادات الوقود مجدداً، بعد نقص حاد تسبب في إغلاق محطة الطاقة الوحيدة في المنطقة.
بعد دخول هدنة هشة بين إسرائيل و"حركة الجهاد الإسلامي" في غزة حيز التنفيذ، رحبت الأمم المتحدة وواشنطن بالهدنة ودعتا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، كما أعربتا عن أسفهما للخسائر في الأرواح والإصابات، وشكرتا مصر على وساطتها.
تواصل إسرائيل استهداف مواقع لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة معلنة مقتل ثلاثة من قيادييها، فيما أكدت الحركة مقتل أحد منهم واستهدافها بالصواريخ لمحيط القدس للمرة الأولى إضافة إلى تل أبيب ومدنٍ إسرائيلية أخرى.
أكد مسؤول مصري موافقة إسرائيل على هدنة اقترحتها القاهرة، فيما ذكر مصدر فلسطيني أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم. ولم يؤكد متحدثون باسم إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي ذلك رسميا واكتفوا بالقول إنهم على اتصال بالقاهرة.
أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" قبولها بهدنة إثر وساطة قادتها القاهرة، وكذلك أكدت إسرائيل رسمياً. ويأتي الاتفاق بعد تصعيد شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات داخل غزة فيما أطلقت "الجهاد" مئات الصواريخ على إسرائيل من القطاع.
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