 إسرائيل تعيد فتح معبر كرم بو سالم مع دخول الهدنة حيز التنفيذ | DW الأخبار | DW | 08.08.2022

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إسرائيل تعيد فتح معبر كرم بو سالم مع دخول الهدنة حيز التنفيذ

أعادت إسرائيل فتح معبر كرم بو سالم، ما سمح بتدفق إمدادات الوقود مجدداً، بعد نقص حاد تسبب في إغلاق محطة الطاقة الوحيدة في المنطقة.

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Smoke rises following Israeli airstrikes on a building in Gaza City, Friday, Aug. 5, 2022. Palestinian officials say Israeli airstrikes on Gaza have killed several people, including a senior militant, and wounded 40 others. (AP Photo/Hatem Moussa)

بوساطة مصرية.. دخول الهدنة بين إسرائيل و"حركة الجهاد" حيز التنفيذ 07.08.2022

أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" قبولها بهدنة إثر وساطة قادتها القاهرة، وكذلك أكدت إسرائيل رسمياً. ويأتي الاتفاق بعد تصعيد شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات داخل غزة فيما أطلقت "الجهاد" مئات الصواريخ على إسرائيل من القطاع.