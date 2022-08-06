إسرائيل تعيد فتح معبر كرم بو سالم مع دخول الهدنة حيز التنفيذ

هدنة هشة بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" ودعوات للالتزام بها

بعد دخول هدنة هشة بين إسرائيل و"حركة الجهاد الإسلامي" في غزة حيز التنفيذ، رحبت الأمم المتحدة وواشنطن بالهدنة ودعتا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، كما أعربتا عن أسفهما للخسائر في الأرواح والإصابات، وشكرتا مصر على وساطتها.