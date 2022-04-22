إسرائيل تعيد فتح معبر إيريز أمام عمال غزة

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أعلنت إسرائيل أنها ستسمح مجددا لفلسطينيي قطاع غزة بالعمل في أراضيها اعتبارا من الثلاثاء بعد توقف إطلاق الصواريخ من هذه المنطقة الفلسطينية. واغلق معبر إيريز أو بيت حانون الأحد ردا على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه اسرائيل على خلفية توتر شديد.
بعد إطلاق ثلاثة صواريخ على إسرائيل من غزة، أعلنت تل أبيب إغلاق معبرها الوحيد مع القطاع أمام العمال والتجار. وجاء إطلاق الصواريخ بالتزامن مع اشتباكات لفلسطينيين مع الشرطة الإسرائيلية في الأقصى أسفرت عن عشرات الإصابات.
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن إسرائيل "ملتزمة" بالمحافظة على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى. ومنذ أسابيع تجددت الصدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في دوامة عنف أدت إلى مقتل 38 شخصا من الجانبين.
قالت إسرائيل إن دفاعاتها اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وبأنها شنت غارات على أهداف في القطاع ردا على ذلك، في حين قالت كتائب فلسطينية إنها تصدت للطائرات الإسرائيلية في الجو. يأتي هذا وسط توتر في القدس منذ بداية رمضان.
أطلق مسلحون فلسطينيون فجر الخميس صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بغارات جوية استهدفت القطاع الذي يخضع لسلطة حماس، ما يثير مخاوف من تصعيد عسكري جديد في أجواء التوتر المرتبط بالأماكن المقدسة بالقدس.
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