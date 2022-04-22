 إسرائيل تعيد فتح معبر إيريز أمام عمال غزة | DW الأخبار | DW | 26.04.2022

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إسرائيل تعيد فتح معبر إيريز أمام عمال غزة

أعلنت إسرائيل أنها ستسمح مجددا لفلسطينيي قطاع غزة بالعمل في أراضيها اعتبارا من الثلاثاء بعد توقف إطلاق الصواريخ من هذه المنطقة الفلسطينية. واغلق معبر إيريز أو بيت حانون الأحد ردا على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه اسرائيل على خلفية توتر شديد.

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