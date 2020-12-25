إسرائيل تعيد افتتاح بعثتها الدبلوماسية في المغرب

وصل السفير الإسرائيلي دافيد غوفرين، الثلاثاء (26 يناير/ كانون الثاني 2021)، إلى الرباط، حيث سيترأس البعثة الإسرائيلية في المغرب على ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان. واعتبر بيان الوزارة هذه الخطوة "يوم احتفال لإسرائيل"، وخصوصا أن المغرب كان قد أغلق في العام 2000 مكتب اتصال في تل أبيب مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وأشار البيان إلى أن غوفرين وطاقمه، سيعملون "من أجل التقدم المستمر للعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والاقتصاد والعلاقات الثقافية". وسبق لغوفرين أن شغل منصب السفير الإسرائيلي في مصر بين 2016 و2020.

والمغرب هو البلد العربي الرابع الذي وقّع مؤخرا اتفاق تطبيع مع الدولة العبرية برعاية أميركية، بعد الإمارات والبحرين والسودان. وفي كانون الأول/ديسمبر، وقّع البلدان أربعة اتفاقات ثنائية ركّزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على اتفاق التطبيع بين البلدين، لكنها بانتظار التصويت عليه من قبل البرلمان. وتضم المملكة المغربية أكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا يبلغ عددها نحو ثلاثة آلاف شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

وزار وفد مغربي المكان قبل أسبوعين تمهيدا لإعادة فتح المكتب. وقبل أسبوعين، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ الأخير دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل خلال محادثات هاتفية.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)