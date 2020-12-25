 إسرائيل تعيد افتتاح بعثتها الدبلوماسية في المغرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إسرائيل تعيد افتتاح بعثتها الدبلوماسية في المغرب

بعدما أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي اتفاقا دبلوماسيا لرفع العلاقات مع المغرب، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رئيس بعثتها الدبلوماسية وصل إلى الرباط لمباشرة مهامه، معتبرة هذه الخطوة "يوم احتفال لإسرائيل".

الصورة: الوفد الإسرائيلي الأمريكي عند وصوله الرباط للتوقيع على اتفاق إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رئيس بعثتها الدبلوماسية وصل إلى الرباط لمباشرة مهامه.

وصل السفير الإسرائيلي دافيد غوفرين، الثلاثاء (26 يناير/ كانون الثاني 2021)، إلى الرباط، حيث سيترأس البعثة الإسرائيلية في المغرب على ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان. واعتبر بيان الوزارة هذه الخطوة "يوم احتفال لإسرائيل"، وخصوصا أن المغرب كان قد أغلق في العام 2000 مكتب اتصال في تل أبيب مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

مختارات

ليست الأيام الأخيرة لترامب في البيت الأبيض كلها لحظات صعبة، فقد تسلم أرفع وسام مغربي، يقدمه ملك البلاد، تقديرا له على اعترافه بـ"مغربية" الصحراء الغربية، الأمر الذي حصل مقابل التطبيع مع إسرائيل.

بتغريدة واحدة أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زلزالاً قد يغير التوازنات الاستراتيجية بشمال إفريقيا. الصحافة الألمانية تابعت باهتمام اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية واستئناف الرباط للعلاقات مع إسرائيل.

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو العاهل المغربي محمد السادس لزيارة إسرائيل. وفيما انتقدت حماس موقف حزب العدالة والتنمية المغربي من التطبيع، أعلنت واشنطن فتح بعثة دبلوماسية "افتراضية" في الصحراء الغربية.

وأشار البيان إلى أن غوفرين وطاقمه، سيعملون "من أجل التقدم المستمر للعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والاقتصاد والعلاقات الثقافية". وسبق لغوفرين أن شغل منصب السفير الإسرائيلي في مصر بين 2016 و2020.

والمغرب هو البلد العربي الرابع الذي وقّع مؤخرا اتفاق تطبيع مع الدولة العبرية برعاية أميركية، بعد الإمارات والبحرين والسودان. وفي كانون الأول/ديسمبر، وقّع البلدان أربعة اتفاقات ثنائية ركّزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على اتفاق التطبيع بين البلدين، لكنها بانتظار التصويت عليه من قبل البرلمان. وتضم المملكة المغربية أكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا يبلغ عددها نحو ثلاثة آلاف شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

وزار وفد مغربي المكان قبل أسبوعين تمهيدا لإعادة فتح المكتب. وقبل أسبوعين، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ الأخير دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل خلال محادثات هاتفية.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 19:08

استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.. أي اختراق تحقق؟

مواضيع ذات صلة

Bildcombo I Benjamin Netanyahu ,Donald Trump, König Mohammed VI

نتانياهو يتحدث مع العاهل المغربي ويدعوه لزيارة إسرائيل 25.12.2020

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو العاهل المغربي محمد السادس لزيارة إسرائيل. وفيما انتقدت حماس موقف حزب العدالة والتنمية المغربي من التطبيع، أعلنت واشنطن فتح بعثة دبلوماسية "افتراضية" في الصحراء الغربية.

Westsahara Mauer

معلقون ألمان: اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء إنجاز جيوسياسي للرباط 17.12.2020

بتغريدة واحدة أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زلزالاً قد يغير التوازنات الاستراتيجية بشمال إفريقيا. الصحافة الألمانية تابعت باهتمام اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية واستئناف الرباط للعلاقات مع إسرائيل.

Trump-Berater Kushner in Israel | vor Abflug nach Marokko

المغرب وإسرائيل ـ اتفاق على علاقات دبلوماسية كاملة واستثمارات ضخمة 23.12.2020

إعلان ثلاثي مشترك بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة يؤسس لعلاقات دبلوماسية كاملة واتفاقيات تجارية بملايين الدولارات، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفدان الأمريكي والإسرائيلي إلى الرباط.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  