 إسرائيل تعلن مقتل قائد بارز في ″كتائب الأقصى″ بنابلس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.08.2022

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إسرائيل تعلن مقتل قائد بارز في "كتائب الأقصى" بنابلس

قتل الجيش الإسرائيلي إبراهيم النابلسي القائد البارز في كتائب الأقصى، الجناح المسلح في حركة فتح، في عملية بالضفة الغربية. وتتهم إسرائيل النابلسي بالقيام بسلسلة من الهجمات ضد مدنيين وجنود إسرائيليين.

مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في نابلس

مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في نابلس

قتل ثلاثة فلسطينيين، أحدهم قائد في "كتائب شهداء الأقصى"، الثلاثاء (التاسع من أغسطس/ آب 2022) وجرح نحو 69 آخرين "بالرصاص الحي" بعدما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بعد يومين على انتهاء عملية إسرائيلية في قطاع غزة. وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى مقتل فلسطينيين اثنين هما إبراهيم النابلسي القيادي في "كتائب الأقصى" الجناح المسلح في حركة فتح ومقاتل آخر.

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بدورها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط ثلاثة قتلى في نابلس. ونعت كتائب الأقصى النابلسي (26 عاما) "أحد قادة كتائبها البارزين في مدينة نابلس" وسلام صبوح (25 عاما) وحسين جمال طه (16 عاما).

وبدأت العملية صباحا وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها تستهدف منزل إبراهيم النابلسي في نابلس القديمة في شمال الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967. وأضاف الجيش الذي أعلن انتهاء العملية "يشتبه في أن النابلسي ارتكب عددا من الهجمات بالرصاص ضد مدنيين وجنود في منطقة نابلس ومحيطها، بما في ذلك عمليات إطلاق نار في مجمع قبر يوسف".

وقالت الشرطة إن عناصر الجيش "أطلقوا النار على المنزل واستخدموا وسائل خاصة من بينها صواريخ محمولة على الكتف". وأوضح الجيش "اندلعت مواجهات عنيفة مع مثيري شغب ألقوا الحجارة والمتفجرات باتجاه القوات (الإسرائيلية) التي ردت بإطلاق النار. وغادرت القوات المدينة ولم يسجل أي جريح في صفوفنا".

وأفاد مصور لوكالة فرانس برس في مكان الحادث عن قتال عنيف في مدينة نابلس القديمة. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه "تعاملت في محافظة نابلس مع 69 إصابة بالرصاص الحي" مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات علما بأن إصابات أربعة منهم "خطرة". 

وشارك أكثر من ألف شخص في تشييع جثامين الفلسطينيين الثلاثة ورفعوا الأعلام الفلسطينية بينما أطلق عشرات المسلحين النار في الهواء. وأعلن الحداد في مدينة نابلس في ظل حداد وإضراب يعم كافة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأتت العملية الإسرائيلية بعد يومين على انتهاء عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

ز.أ.ب/ص.ش (أ ف ب)

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