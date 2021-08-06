 إسرائيل تعلن: لا نرغب في التصعيد مع حزب الله ولكننا ″مستعدون″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.08.2021

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أخبار

إسرائيل تعلن: لا نرغب في التصعيد مع حزب الله ولكننا "مستعدون"

بعد إطلاق صواريخ من حزب الله اعترضتها القبة الحديدية الإسرائيلية، أكدت الدولة العبرية أنها لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان ولكنها "مستعدة" لذلك. هذا ودعت مسؤولة أممية إلى استعادة الهدوء بين لبنان وإسرائيل.

حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل

تصعيد بين إسرائيل وحزب الله

أكدت إسرائيل الجمعة (السادس من آب/أغسطس 2021) أنها لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان ولكنها "مستعدة" لذلك، بعد إطلاق صواريخ من البلد المجاور رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي. وقال المتحدث باسم الجيش أمنون شيفلر لصحافيين "لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك". وأضاف "سنعمل ما هو مطلوب".

وكان الجيش قد أشار في بيان سابق الى انه "يقوم بقصف مصادر إطلاق (الصواريخ) في لبنان".

مختارات

في تشييع علي شبلي الذي نعاه حزب الله وقتل على خلفية قضية ثأر، قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة عناصر من حزب الله في منطقة خلدة جنوب بيروت حيث يقطن سكان من العشائر العربية السنيّة ومؤيدون لحزب الله الشيعي، وفق مصدر أمني.

قالت الحكومة الألمانية إن الحظر المفروض على أنشطة حزب الله في ألمانيا لم يُسفر عن أية عواقب حتى الآن وإن أنصاره يواصلون "التماسك التنظيمي والأيديولوجي". والحزب الديمقراطي الحر يرى أن الإجراءات المتخذة ضد الحزب غير كافية.

رفض الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله الاتهامات بصلة جماعته بمقتل الناشط والباحث لقمان سليم. كما انتقد أيضا اتهامات بالضلوع في انفجار مرفأ بيروت. وحذر كذلك إسرائيل من "عمليات تخويف"، رافضا تدويل قضية لبنان.

منذ عشر سنوات تعمل في إسرائيل منظومة الدفاع الصاروخي المسماة "القبة الحديدية". لكنها لم تتعرض لاختبار أقسى مما تعرضت له في الأيام القليلة الماضية. فكيف تعمل هذه المنظومة؟

وأطلق حزب الله اللبناني المدعوم من إيران رشقة من الصواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان اليوم الجمعة، ما دفع إسرائيل للرد بنيران المدفعية. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 19 صاروخا، وأن معظمها تم اعتراضها من جانب نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، بينما سقطت صواريخ داخل لبنان.

وأعلن حزب الله المسؤولية عن استهداف "مناطق مفتوحة" بالقرب من مراكز إسرائيلية في مزارع شبعا، وهي منطقة متنازع عليها على طول مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وكذلك على طول الحدود اللبنانية والسورية.

وقال حزب الله إن الهجوم كان ردا على ضربات جوية شنتها إسرائيل يوم أمس الخميس في الجنوب اللبناني. وقالت إسرائيل إن هذه الضربات كانت ردا على إطلاق صواريخ سابقة.

وقال الجيش اللبناني إن إسرائيل أطلقت عشرات القذائف، أدى بعضها إلى انتشار عدد من الحرائق.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات على كلا الجانبين.

ومن جانبها، دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا اليوم الجمعة إلى استعادة الهدوء بين لبنان وإسرائيل. وقالت إنها "تتابع بقلق بالغ تبادل إطلاق النار الذي وقع  بين لبنان وإسرائيل في الأيام الماضية". ودعت "كل الأطراف إلى الامتناع عن العنف واستعادة الهدوء، والالتزام الكامل بالقرار 1701 (2006) والحفاظ على الامن والاستقرار".

وأشارت إلى أنها "قامت في إطار ممارسة مساعيها الحميدة بتنشيط اتصالاتها السياسية وتواصلت مع كل الأطراف المعنية". واعتبرت أن "احتمال حدوث خطأ في التقدير قد يؤدي الى خطر وقوع عواقب وخيمة"، مطالبة "التزام أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد".

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)

  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2005: اغتيال الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وأعقب ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة اللبنانية لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز 2006 خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين، وهو ما أدى إلى نشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب، التي كان يقودها فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو/ أيار 2007 بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر/ أيلول.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير/ كانون الثاني 2011 إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال الحريري. (الصورة هنا لحسن نصر الله وسعد الحريري تعود لعام 2009).

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة بدأت سلمية ضد الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/ آذار 2011. ويلعب الحزب منذ 2012 دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة، التي مر على انطلاقها أكثر من تسع سنوات.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2015: "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة، حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة في أغسطس/ آب 2015، بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفية في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وانتشر حينها على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    مع ركود النمو الاقتصادي وتراجع تدفقات رؤوس الأموال؛ واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.

  • Libanon neuer Premierminister Hassan Diab und Präsident Michel Aoun (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2019/2020: تواصل الاحتجاجات وتشكيل حكومة دياب

    استقالة سعد الحريري وتشكيل حكومة جديدة على يد حسان دياب المدعوم من حزب الله، لم تهدأ من غضب الشارع اللبناني. فقد تواصلت الاحتجاجات الشعبية إلى السنة الحالية واستمر المحتجون في تنظيم المظاهرات رفضاً للفساد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية برمتها. كما أدى الوضع المعيشي وغلاء الأسعار في لبنان إلى تفاقم الأزمة وبالتالي استمرار خروج اللبنانيين للشارع والتذكير بمطالبهم.

  • Libanon Explosion in Beirut (Getty Images/AFP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    انفجار مرفأ بيروت يزلزل حكومة دياب

    عقب الانفجار المروع الذي هزّ بيروت وعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ انفجر غضب اللبنانيين ضد العائلات والنخب الحاكمة المتهمة بالفساد وضد حكومة حسان دياب، التي اضطرت لتقديم استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات في العاشر من أغسطس/ آب 2020. وفي كلمة له إلى اللبنانيين من السراي الحكومية قال دياب إن ما وصفها بـ "منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، و أحد نماذج الفساد انفجار بيروت".

  • Plakat vom ehemaligen Premierminister Rafik al-Hariri in Libanon Sidon (Reuters/A. Taher)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    الحكم في قضية اغتيال الحريري

    بعد خمسة عشر عاماً انتظر خلالها اللبنانيون حقيقة القضية التي غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (18 آب/ أغسطس 2020) أنه لا يوجد دليل على تورط النظام السوري أو قيادة حزب الله بصورة "مباشرة" في اغتيال الحريري. لكن الحكم أشار في ذات الوقت إلى تورط عضو من حزب الله في واقعة الاغتيال.

  • Libanon Beirut Trauer und Mahnwache nach Explosionen im Hafen (Reuters/A. Konstantinidis)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    لبنان أمام مفترق طرق

    يأتي الحكم في وقت تظهر فيه انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية في انفجار المرفأ الناتج عن تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم بطريقة غير آمنة. وقد يعقد الحكم في قضية الحريري الموقف المضطرب أصلا بعد انفجار المرفأ واستقالة الحكومة التي يدعمها حزب الله وحلفاؤه . كما يرى لبنانييون من بينهم ضحايا ينتظرون العدالة منذ 15عاما،أن الحكم "ليس كافياً". إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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