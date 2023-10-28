إسرائيل تعلن عن قصف 150 هدفاً تحت الأرض في غزة وتصفية قيادي في حماس

ذكر تقرير إخباري أن طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت ليلة الجمعة على السبت (27 على 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2023) 150 هدفاً تحت الأرض في شمال قطاع غزة.

وذكرت قناة "أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية أنه كان من بين هذه الأهداف أنفاق لحركة حماس، ومساحات قتالية تحت الأرض وبنية تحتية إضافية تحت الأرض.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة "خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة (في الجيش الإسرائيلي) 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، من بينها أنفاق يستخدمها الإرهابيون ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى. وقد قُتل عدة إرهابيين من حماس".

وأضاف تقرير قناة "أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة من سلاح الجو والمخابرات العسكرية، قام بقتل قائد التشكيل الجوي لمنظمة حماس عصام أبو ركبة الليلة باستخدام الطائرات المقاتلة.

وذكرت القناة الإخبارية أن أبو ركبة كان مسؤولاً عن إدارة مجموعات الطائرات المسيرة والطائرات الشراعية والكشف الجوي والدفاع الجوي لحماس. وضمن منصبه شارك في تخطيط وتنفيذ الهجوم الدموي على البلدات المحيطة بغلاف غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبرالجاري، من خلال توجيه عناصر حماس الذين تسللوا بالمظلات إلى محيط البلدات الجنوبية وتوجيه هجمات الطائرات المسيرة باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي.

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ومن جانبها قالت حركة حماس اليوم السبت إن مقاتليها في غزة مستعدون لمواجهة هجمات إسرائيل "بكامل قوتهم" بعدما وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة. وأعلنت حماس أن مقاتليها يشتبكون مع القوات الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، بعدما كثفت إسرائيل هجماتها على غزة.

واستمر انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لأكثر من عشر ساعات حتى وقت مبكر اليوم السبت. وقالت شركات الاتصالات وجمعية الهلال الأحمر إن الانقطاع بسبب القصف الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن توغل بري في غزة مرفوقاً بغارات جوية مكثفة، في إطار استعداداتها لشن غزو بري رداً على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية شملت إطلاق صواريخ واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى قطاع غزة الذي تحكمه حماس.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ ف.ي/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)