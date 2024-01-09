إسرائيل تعلن عن تصفية ثاني قيادي في حزب الله في غضون يومين

قالت إسرائيل إنها قتلت قائدا بارزا في وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله، في ضربة جوية، بعد ساعات من قيادته هجوما في شمال إسرائيل، لكن حزب الله نفى ذلك. يأتي هذا بعد يوم من استهداف القائد البارز في الحزب وسام الطويل.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي، دانييل هاغاري، اليوم الثلاثاء (9/1/2024) أن إسرائيل مسؤولة عن قتل علي حسين برجي، وهو قائد بارز في وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله في جنوب لبنان. وقال هاغاري "استهدفناه (برجي) باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وقاد برجي عشرات الهجمات ضد إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن برجي كان يستقل سيارة في طريقه إلى جنازة القائد البارز بحزب الله وسام الطويل، الذي لقي حتفه قبل يوم في هجوم إسرائيلي جنوبي لبنان. وضرب صاروخ السيارة التي كان يستقلها برجي.

لكن حزب الله نفى في بيان "نفياً قاطعاً هذا الادّعاء الكاذب الذي لا صحة له على الإطلاق"، مؤكدا أن "مسؤول وحدة المسيّرات في حزب الله لم يتعرّض بتاتًا الى أي محاولة اغتيال كما ادّعى العدو".



و أعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق الثلاثاء أنه استهدف "بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية" مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي "في إطار الرد" على اغتيال القيادي العسكري البارز في صفوفه وسام الطويل، وصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

من جانبه أفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء عن "تسلّل طائرات معادية إلى شمال إسرائيل صباح اليوم"، و"إطلاق (صواريخ) اعتراضية تجاه أهداف جوية معادية عبرت من لبنان الى الأراضي الإسرائيلية".

واستهدف قصف إسرائيلي صباح الثلاثاء سيارة في بلدة الغندورية في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية. وأوقع القصف "ثلاثة قتلى من حزب الله"، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، متحفظاً عن ذكر اسمه. وفي وقت لاحق، نعى حزب الله أربعة من مقاتليه.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن برجي هو "قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله" التي كانت مسؤولة عن الهجوم على مقر قيادة المنطقة الشمالية الثلاثاء.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء ، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده تقف وراء قتل وسام الطويل القيادي بحزب الله أمس الاثنين. وحذر كاتس من أنه في حالة نشوب حرب كبرى، فإن لبنان "سيتلقى ضربة أقوى 50 مرة من تلك التي تلقتها في حرب لبنان الثانية (في عام 2006)".

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده تقف وراء قتل وسام الطويل القيادي بحزب الله (أرشيف) صورة من: HEZBOLLAH MILITARY MEDIA OFFICE/AFP

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول عربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدأية الحرب في غزة.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية"

ف.ي/ع.ج.م/خ.س (د ب ا، رويترز)