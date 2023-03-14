إسرائيل تعلن ضبط وقتل "إرهابي مسلح" وتحقق في صلته بحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء (15 مارس/ آذار 2023) أنه قتل الاثنين الماضي شخصًا كان يحمل حزاما ناسفا وأن التحريات جارية لمعرفة ما إذا كان على صلة بحزب الله اللبناني.
وقال الجيش للصحافيين إن المشتبه به قُتل برصاص قواته في شمال إسرائيل بينما كان يحمل الحزام الناسف. وأضاف "ندرس إمكانية أن يكون لحزب الله صلة بهذه الحادثة".
وأوضح الجيش "أنه يوم الاثنين في مطلع الأسبوع تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مفرق مجدو ( 35 كلم) شرقي مدينة حيفا، مما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجروح بالغة".
وتابع الجيش في مؤتمر صحافي "عملت القوات الأمنية على تحديد مكان المشتبه بهم الذين زرعوا العبوة الناسفة. وأثناء عمليات التفتيش وإغلاق الطرق في منطقة بالقرب من بلدة ترشيحا شمال البلاد" أوقفت قوات الشاباك (الأمن الداخلي) وشرطة القوات الخاصة سيارة "شكّل فيها إرهابي مسلح خطراً على هذه القوات مما أدى إلى شل حركته وقتله".
وأكد الجيش أنه تم العثور "بحوزته على أسلحة منها حزام ناسف جاهز للتشغيل وبندقية ومسدس ... وبسبب شل حركته وقتله تم منع هجوم إرهابي إضافي". ويتم التحقيق مع السائق الذي أقله، دون الكشف عن هويته.
وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر يظهر التحقيق الأولي أن الشخص "تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع". وأضاف أنه يجرى تحقيقا موسعا حول تورط حزب الله في "العملية التخريبية" التي تمت في شمال البلاد.
يشار إلى أنّ حزب الله اللبناني الشيعي لم يد بعد بعد على طلب للتعليق.
و اختصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته لبرلين ، ليغادر مساء غد الخميس بدلا من صباح الجمعة كما كان المقرر سلفا، حسبما قالت السفارة الإسرائيلية في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، دون الإفصاح عن السبب.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن واقعة أمنية سرية حدثت في وقت سابق الأسبوع الجاري هي السبب وراء تعديل برنامج زيارة نتنياهو ، في إشارة إلى تفجير العبوة الناسفة بالقرب من مفرق مجدو.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن من المحتمل أن الانفجار تم بعبوة ناسفة من النوع الذي تم استخدامه في وقت سابق ضد الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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