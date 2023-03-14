 إسرائيل تعلن ضبط وقتل "إرهابي مسلح" وتحقق في صلته بحزب الله | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إسرائيل تعلن ضبط وقتل "إرهابي مسلح" وتحقق في صلته بحزب الله

كشف الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في صلة "إرهابي مسلح" تم ضبطه وقتله خلال عملية أمنية عقب تفجير عبوة ناسفة بحزب الله. وأضاف أنه كانت "بحوزته أسلحة منها حزام ناسف جاهز للتشغيل وبندقية". من جانبه لم يعلق حزب الله بعد.

جنود من الجيش الإسرائيلي ـ أرشيف 26/2/2023

قال الجيش الإسرائيلي أنه تم العثور بحوزته الشخص الذي تم ضبطه "على أسلحة منها حزام ناسف جاهز للتشغيل وبندقية ومسدس ... وبسبب شل حركته وقتله تم منع هجوم إرهابي إضافي". (أرشيف)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء (15 مارس/ آذار 2023) أنه قتل الاثنين الماضي شخصًا كان يحمل حزاما ناسفا وأن التحريات جارية لمعرفة ما إذا كان على صلة بحزب الله اللبناني.

مختارات

وقال الجيش للصحافيين إن المشتبه به قُتل برصاص قواته في شمال إسرائيل بينما كان يحمل الحزام الناسف. وأضاف "ندرس إمكانية أن يكون لحزب الله صلة بهذه الحادثة".

وأوضح الجيش "أنه يوم الاثنين في مطلع الأسبوع تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مفرق مجدو ( 35 كلم) شرقي مدينة حيفا، مما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجروح بالغة". 

وتابع الجيش في مؤتمر صحافي "عملت القوات الأمنية على تحديد مكان المشتبه بهم الذين زرعوا العبوة الناسفة. وأثناء عمليات التفتيش وإغلاق الطرق في منطقة بالقرب من بلدة ترشيحا شمال البلاد" أوقفت قوات الشاباك (الأمن الداخلي) وشرطة القوات الخاصة سيارة "شكّل فيها إرهابي مسلح خطراً على هذه القوات مما أدى إلى شل حركته وقتله".

وأكد الجيش أنه تم العثور "بحوزته على أسلحة منها حزام ناسف جاهز للتشغيل وبندقية ومسدس ... وبسبب شل حركته وقتله تم منع هجوم إرهابي إضافي". ويتم التحقيق مع السائق الذي أقله، دون الكشف عن هويته.

وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر يظهر التحقيق الأولي أن الشخص "تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع". وأضاف أنه يجرى تحقيقا موسعا حول تورط حزب الله في "العملية التخريبية" التي تمت في شمال البلاد. 

يشار إلى أنّ حزب الله اللبناني الشيعي لم يد بعد بعد على طلب للتعليق.

و اختصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته لبرلين ، ليغادر مساء غد الخميس بدلا من صباح الجمعة كما كان المقرر سلفا، حسبما قالت السفارة الإسرائيلية في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، دون الإفصاح عن السبب.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن واقعة أمنية سرية حدثت في وقت سابق الأسبوع الجاري هي السبب وراء تعديل برنامج زيارة  نتنياهو ، في إشارة إلى تفجير العبوة الناسفة بالقرب من مفرق مجدو.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن من المحتمل أن الانفجار تم بعبوة ناسفة من النوع الذي تم استخدامه في وقت سابق ضد الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Gegenwehr bei Räumung von Siedler-Hochburg Kfar Darom

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آب/ أغسطس 2005

    انسحاب القوات الإسرائيلية من جانب واحد من غزة بعد 38 عاما من الاستيلاء على القطاع من مصر في حرب 1967، والتخلي عن المستوطنات وترك القطاع المكتظ بالسكان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

  • تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    25 كانون الثاني / يناير 2006

    حركة حماس تفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وإسرائيل والولايات المتحدة تقطعان المساعدات عن الفلسطينيين بسبب رفض حماس نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل.

  • Flash-Galerie Israel Soldat Gilad Shalit

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    25 حزيران/ يونيو 2006

    مسلحون من حماس يأسرون جلعاد شاليط، المجند في الجيش الإسرائيلي، في هجوم عبر الحدود من غزة، مما دفع إسرائيل لتوجيه ضربات جوية والتوغل داخل القطاع. وتم إطلاق سراح شاليط في النهاية بعد أكثر من خمس سنوات في عملية لتبادل الأسرى.

  • Palästinenser Gaza Bürgerkrieg Hamas nimmt Fatah Gebäude ein

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    14 حزيران/ يونيو 2007

    حماس تسيطر على غزة وتطيح بقوات تابعة لحركة فتح. ورغم سيطرة حماس على القطاع، إلا أن حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله لا زالت تدير بعض الشؤون العامة للقطاع مثل التفاوض مع إسرائيل والمساعدة في إدخال المساعدات وأساسيات الحياة من كهرباء ومياه.

  • Kämpfe im Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    27 كانون الأول /ديسمبر 2008

    إسرائيل تشن هجوما عسكريا على غزة استمر 22 يوما بعد أن أطلق فلسطينيون صواريخ على بلدة سديروت بجنوب إسرائيل. ووردت أنباء عن مقتل 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

  • Bewaffneter Hamas-Anhänger in Gaza

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

    إسرائيل تقتل القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية على مدار ثمانية أيام.

  • ARCHIV Israel | Panzer feuert auf Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2014

    أدى خطف حماس وقتلها لثلاثة شبان إسرائيليين إلى حرب استمرت سبعة أسابيع وأسفرت، بحسب الأنباء، عن مقتل أكثر من 2100 فلسطينيا في غزة و73 إسرائيليا منهم 67 عسكريا.

  • Palästina | Proteste am Grenzzaun im Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آذار/ مارس 2018

    بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة مع إسرائيل وفتحت القوات الإسرائيلية النار لإبعاد المحتجين. ووردت أنباء عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا في الاحتجاجات، التي استمرت عدة أشهر، وأدت أيضا إلى اندلاع قتال بين حماس والقوات الإسرائيلية.

  • Gaza | Raketen werden von Gaza-Stadt auf Israel abgefeuert

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    أيار/ مايو 2021

    بعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى بالقدس. وبعد مطالبة إسرائيل بسحب قوات الأمن من الحرم، أطلقت حماس وابلا من الصواريخ من غزة على إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة. واستمر القتال لمدة 11 يوما مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا في غزة و13 في إسرائيل.

  • Israel | Gaza | Iron Dome | Rakteneangriffe auf Israel

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آب/ أغسطس 2022

    مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين في غزة بينهم قيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي في غارات إسرائيلية تصيب ما تسميه إسرائيل سلسلة من الأهداف العسكرية في غزة. وحركة الجهاد الإسلامي تطلق مئات الصواريخ على إسرائيل ردا على ذلك، وصل بعضها إلى مسافة خمسة كيلومترات غربي القدس. ولم تشارك حماس في القتال. إعداد: خالد سلامة


مواضيع ذات صلة

Tens of thousands of Israelis have taken to the streets in recent weeks to protest the judicial reforms, also on February 13 in Jerusalem. Photo: Tania Krämer/DW am 13.2.2023

إسرائيل.. مشروع الإصلاح القضائي يعمق الانقسام ويزيد الاستقطاب 14.03.2023

تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع قانون لإصلاح النظام القضائي الذي يعمل الائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على تمريره. ويرى مراقبون أن الفجوة بين مؤيدي التشريع ومعارضيه في المجتمع آخذة في الاتساع.

ARCHIV - Der ukrainische Unternehmer Rinat Achmedov wartet am 24.06.2014 in Kiew, Ukraine, auf den deutschen Bundesaußenminister Steinmeier. Foto: Daniel Naupold/dpa (zu dpa Ukraine wählt - Oligarchen ringen um politische Macht am 05.09.2015) +++ dpa-Bildfunk +++

تحت وطأة الحرب.. ماذا بقي من نفوذ الأوليغارشية في أوكرانيا؟ 02.03.2023

طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يقود أوكرانيا عبر سبل مكافحة الفساد وتقليل تأثير فئة الأوليغارشية. الحرب تدمر حاليا ممتلكاتهم، والقانون يقيدهم بالفعل. لكن الخبراء يحذرون من أدوارهم المستقبلية.

A Palestinian hurls a paint bucket at an Israeli military vehicle during a raid in Nablus in the Israeli-occupied West bank, February 22, 2023. REUTERS/Raneen Sawafta

لقاء فلسطيني - إسرائيلي ينطلق في الأردن "لبحث التهدئة" 25.02.2023

انطلق في العقبة الأردنية اجتماع "أمني ـ سياسي" هو الأول من نوعه منذ سنوات بين ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية "لبحث التهدئة". تزامناً مع ذلك قال مسؤولون إسرائيليون إن مسلحاً قتل مستوطنين في سيارتهما بالضفة الغربية.