إسرائيل تعلن "حالة الحرب" بعد هجمات صاروخية كثيفة وتسلل من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) حالة "تأهب ـ الحرب" بعد إطلاق حركة "حماس" عشرات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية وتسلل "مخربين" إلى داخل إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي أدرعي على موقع "X" إن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة تأهب ـ الحرب" .

وفي وقت لاحق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مخاطبا شعبه في رسالة تليفزيونية مسجلة من مقره العسكري فى تل أبيب،:" نحن فى حرب".



قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأت حماس الإرهابية بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية". وهدد الجيش بأن "منظمة حماس ستدفع ثمنًا باهظًا". وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن نتنياهو سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة.

وسمع دوي انفجارات متتالية عند السياج الحدودي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل انذارات متتالية في منطقة وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى.

"قتال الأرض"

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تخوض قتالا "على الأرض" ضد مقاتلين فلسطينيين في مناطق محيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء "بالمظلات" بحرا وبرا، مؤكدا وقوع قتلى.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت خلال إيجاز صحافي "كانت عملية برية مزدوجة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض".

وأضاف "نحن نقاتل في الوقت الحالي، نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة... قواتنا تقاتل الآن على الأرض" في إسرائيل. وأشار هيخت إلى وقوع قتلى لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل ولم يعلّق على التقارير التي تفيد بأسر مسلحين فلسطينيين لعدد من الإسرائيليين.

سقوط قتلى وجرحى

وذكر جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء" أنّ امرأة في الستينات من عمرها قتلت "بسبب ضربة مباشرة" في إسرائيل. وأضاف أنّ 15 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح، اثنان منهم في حالة خطيرة. وفي وقت لاحق تحدثت تقارير صحافية نقلاً عن مراكز طبية عن إصابة أكثر من 100 شخص في الهجمات الصاروخية من جانب حماس، البعض منهم حالتهم خطيرة.

وذكرت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية نقلا عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن ما لا يقل عن 22 إسرائيليا قتلوا في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس، وفقا لما نقلت وكالة فرانس برس.

ونشر موقع جيش الدفاع الإسرائيلي خارطة توضح على مايبدو المناطق التي استهدفتها الصواريخ القادمة من قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حماس تشنّ "حرباً" على إسرائيل بعد إطلاقها وابل من الصواريخ وتنفيذها سلسلة عمليات تسلل في الأراضي الإسرائيلية السبت. وقال غالانت في بيان: "حماس ارتكبت خطأ فادحاً هذا الصباح وشنت حرباً ضد دولة إسرائيل"، مؤكداً أن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تقاتل العدو في كل مكان".

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق عدد كبير من القذائف الصاروخية من قطاع غزة بشكلٍ متتالٍ باتجاه جنوب ووسط إسرائيل وسط أنباء عن قتيل وإصابات. وأطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في القدس بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة المحاصر على إسرائيل، حسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه تم رصد اقتحام مسلحين فلسطينيين للأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فتحوا النار على المارة في بلدة سديروت بجنوب إسرائيل، كما أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ـ لم يتم التأكد من صحتها ـ اشتباكات في شوارع المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وفقا لتقارير إعلامية. وذكرت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل " أن الهجمات تأتي بعد قرابة ساعتين على قيام حماس بشن هجوم مفاجئ. وأضافت الصحيفة أن هناك عددا من الضحايا بعدما تسلل "ارهابيون من حماس" إلى مدينة سيدروت جنوب إسرائيل ، وهناك دارت اشتباكات بين المتسللين والجيش الإسرائيلي.

غارات إٍسرائيلية في غزة

وكان قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف قد أعلن عن إطلاق ما اسماها عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، مشيرا إلى إطلاق أكثر خمسة آلاف صاروخ على إسرائيل.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي على موقع "X" إن حماس أطلقت نحو 2200 قذيفة وصاروخ. وكشف عن "استدعاء قوات كبيرة الى منطقة الجنوب والاعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم. الاعلان عن تجنيد عشرات الالاف من جنود الاحتياط".

ونقلت فرانس برس عن صحفيين أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات عدة على أهداف في قطاع غزة. وحسب الوكالة أطلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية عدة صواريخ على هدف في غرب مدينة غزة بينما سمع دوي عدة انفجارات في مناطق أخرى.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "عشرات الطائرات الحربية تشن غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن فلسطينياً قتل وأصيب آخرون بجروح في استهداف إسرائيلي لمستشفى شمال غزة.

فرّ مئات من سكان قطاع غزة من منازلهم الواقعة على تخوم الحدود مع إسرائيل بعد إطلاق وابل من الصواريخ من القطاع نحو الدولة العبرية، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. وشوهد رجال ونساء وأطفال يحملون مواد غذائية وبطانيات ويخرجون من منازلهم الواقعة معظمها في شمال شرق القطاع.

قصف إسرائيلي على أهداف في قطاع غزة

من جانبها، أصدرت "الجبهة الداخلية" في قطاع غزة تعميمياً تدعو فيه إلى اتباع إجراءات السلامة في أوقات الطوارئ والالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية.

من جهتها أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في غزة عن تعليق الدوام الدراسي في مدارس القطاع على إثر التطورات الحاصلة.

يُشار إلى أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، رويترز، د ب أ)