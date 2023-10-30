 إسرائيل تعلن تحرير جندية ونتنياهو يندد بفيديو الرهائن | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.10.2023

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سياسة واقتصاد

إسرائيل تعلن تحرير جندية ونتنياهو يندد بفيديو الرهائن

نتنياهو يندد بالمقطع المصور الذي نشرته حماس وتظهر فيه ثلاثة رهائن ووصفه بأنه "دعاية نفسية قاسية". والجيش الإسرائيلي يعلن تحرير جندية من أسر حماس. وشولتس يصف وفاة امرأة ألمانية إسرائيلية رهينة بأنه يظهر "وحشية" حماس.

أهالي الرهائن يتظاهرون في تل أبيب حاملين صور أقاربهم المختطفين، أرشيف (18.10.2023).

أهالي الرهائن يتظاهرون في تل أبيب حاملين صور أقاربهم المختطفين.

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمقطع المصور الذي نشرته حماس الاثنين (30 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، وتظهر فيه ثلاث نساء قالت الحركة إنهن من الرهائن ووصفه بأنه "دعاية نفسية قاسية".

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وتظهر في المقطع ثلاث سيدات يجلسن جنبا إلى جنب أمام جدار، فيما وجهت إحداهن رسالة غاضبة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية.

واتهمت نتنياهو بالفشل في حماية المواطنين الإسرائيليين خلال هجوم حماس المميت وكذلك في إعادتهم لمنازلهم، ودعت إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراحهم مقابل أسرى فلسطينيين. وقالت "كان من المفترض أن تحررنا جميعا. لقد التزمت بتحريرنا جميعا. لكننا بدلا من ذلك نتحمل فشلك السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي".

 وكرر نتنياهو في بيان تعهده ببذل كل ما في وسعه لإعادة الرهائن لبيوتهم. وقال "خطفتكن حماس، التي ترتكب جرائم حرب.. قلوبنا معكن ومع الأسرى الآخرين. نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع الأسرى والمفقودين".

والمقطع المصور القصير هو ثاني رسالة من رهائن تنشرها حماس، بعد مقطع سابق لفرنسية إسرائيلية  نُشر في 17 أكتوبر/ تشرين الأول. وبحسب السلطات الإسرائيلية، فقد أسر مسلحون تابعون لحماس 239 رهينة على الأقل، بينهم أجانب، خلال الهجوم الذي أدى إلى مقتل 1400 شخص على الأقل.

 

الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير جندية رهينة من قطاع غزة

على صعيد متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير جندية كانت ضمن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

 وقال الجيش في بيان "تم الليلة الماضية إطلاق سراح الجندية أوري مغيديش خلال العملية البرية" التي نفذها الجيش في القطاع.

وعقد وجود الرهائن في غزة العملية البرية في غزة والتي بدأتها القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي في أعقاب حملة ضربات جوية مكثفة تقول السلطات الفلسطينية إنها تسببت في مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص.

وأُطلق حتى الآن سراح أربعة رهائن، لكن الجهود المبذولة لتأمين تحرير آخرين من خلال جهود القنوات الخلفية التي تنسقها قطر قد عُلقت فيما يبدو بعد بدء العملية البرية.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد نشرت رسالة مصورة من رهائن محتجزين لديها في غزة تم أسرهم خلال هجومها الإرهابي على جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري. وظهر في الفيديو ومدته دقيقة و16 ثانية، ثلاث نساء تحدثت إحداهن موجهة باللغة العبرية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالبه فيها بالإفراج عنهن.

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

شولتس: الأنباء عن وفاة ألمانية إسرائيلية تظهر "وحشية" حماس

في غضون ذلك قال المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين إن مقتل الألمانية الإسرائيلية شاني لوك يظهر وحشية حماس والحاجة إلى محاسبتها. وقال شولتس خلال زيارة رسمية لأفريقيا "بالنسبة لي، هذه الأخبار فظيعة. إنها تظهر وحشية حماس".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين مقتل لوك، التي خطفتها حماس خلال مهرجان موسيقي يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول

ز.أ.ب/أ.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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