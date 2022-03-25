إسرائيل تعلن استضافة قمة "تاريخية" تشارك فيها دول عربية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة (25 آذار/مارس 2022) أن إسرائيل ستستضيف قمة "تاريخية" تشارك فيها دول عربية الأسبوع المقبل.



وقالت الوزارة في بيان: "بناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد ستعقد قمة دبلوماسية تاريخية يومي الأحد والإثنين المقبلين في إسرائيل"، وأضافت: "سيصل وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني بلينكن) ووزراء خارجية الإمارات والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية".



وتعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين أول دولتين خليجيتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل في أيلول/سبتمبر 2020 بوساطة أمريكية فيما عرف باسم اتفاقات أبراهام، وذلك بتشجيع من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ثم تبعهما المغرب والسودان.



وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر باللغة العربية إن إسرائيل والمغرب وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري اليوم الجمعة، تشمل عقد لجنة عسكرية مشتركة للتوقيع على خطة عمل ثنائية. ووقعت مذكرة التفاهم خلال أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية للمغرب.



واجتمع قادة مصر وإسرائيل والإمارات في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر يوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا والنفوذ الإيراني، في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين بشأن التزام واشنطن الأمني ​​في المنطقة.



ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة إقليمية السبت يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي عرض التوسط في النزاع الأوكراني، ثم يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن بلينكن سيناقش خلال هذه الجولة "الحرب التي تشنها الحكومة الروسية على أوكرانيا وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار واتفاقات إبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الاسرائيلية الفلسطينية والإبقاء على احتمال تسوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني قائمة على حل الدولتين". وسيزور بلينكن المغرب والجزائر أيضاً.

م.ع.ح/و.ب (أ ف ب ، رويترز)