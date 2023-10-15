إسرائيل تعلن احتجاز حماس 155 إسرائيلياً كرهائن

أكد الجيش الإسرائيلي الأحد (15 أكتوبر/تشرين الأول 2023) أن حركة حماس تحتجز 155 إسرائيلياً منذ هجومها على إسرائيل، وأنه تواصل مع عائلاتهم لإبلاغها بذلك، في تحديث لحصيلة أعلنها صباحاً أفادت بوجود 126 رهينة لدى الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر "نبذل جهودا هائلة لتحرير الرهائن" مؤكداً أنه تم التواصل مع عائلات "155 شخصاً".

كانت إسرائيل قدرت عدد الرهائن لدى حماس بـ 150، وذلك قبل أن تعثر السبت على جثث في مواقع هاجمها عناصر حماس قرب الحدود، دون أن تحدد عددها. وأشار مسؤولون إلى احتمال ارتفاع هذا العدد في الأيام المقبلة.

وتصنف ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل ودول أخرى حماس كمنظمة إرهابية.

نتنياهو يلتقي ممثلي أقارب الرهائن

يأتي ذلك فيما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة مع ممثلي أقارب الرهائن المحتجزين منذ الأسبوع الماضي لدى حماس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأحد، ولم ترد تفاصيل بعد بشأن الاجتماع.

وانتقد أقارب الرهائن الحكومة الإسرائيلية واتهموها بالتخلي عن ذويهم المحتجزين لدى حماس. وخلال احتجاج لعائلات الرهائن أمس السبت، طالب العديد من الأشخاص باستقالة نتنياهو. كما اتهمه بعض أقاربهم بعدم التواصل معهم. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو تحدث مع العديد من العائلات المتضررة.

ويتصاعد الغضب بين أهالي الرهائن الإسرائيليين وسط غياب أي معلومات عن مصيرهم وعدم وجود قناة تفاوض رسمية بشأنهم. وتناشد هذه العائلات "أي شخص أو منظمة أو بلد" يمكنه مساعدتها على تحرير أقاربها، معتمدة على فيديو أو اتصال هاتفي لإثبات أنهم على قيد الحياة.

وحتى هذه اللحظة، لم تشر إسرائيل إلى أيّ قناة للتفاوض، لكنّها عيّنت "مرجعاً" للعائلات، هو غال هيرش، الجنرال المقال والغارق في قضية فساد، وقد تعرّض تعيينه لانتقادات كثيرة. وقال تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي للحكومة الإسرائيلية السبت، "نحن لا نتفاوض مع عدو وعدنا باستئصاله من على وجه الأرض".

حماس تعلن مقتل 22 رهينة جراء القصف الإسرائيلي

من جهتها، قالت حركة حماس إن "22 رهينة لديها قضوا جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة بدون تقديم أدلة واضحة، محذرة من أنها ستجهز على الرهائن في حال استمرت الدولة العبرية بقصفها للأهداف المدنية بدون إنذار مسبق.

ويقصف الجيش الإسرائيلي منذ أيام قطاع غزة، ردّاً على الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وقُتل أكثر من 1300 شخص معظمهم من المدنيين وبينهم أطفال في إسرائيل منذ بدء العملية التي شكّلت صدمة للإسرائيليين، كما قتل أكثر من 2300 شخص بينهم أكثر من 700 طفل في قطاع غزة وجرح أكثر من 9000، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب ، د ب أ)