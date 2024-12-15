إسرائيل تعلن إغلاق سفارتها في إيرلندا جراء "سياسات معادية"

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أوامر بإغلاق السفارة الإسرائيلية في إيرلندا بسبب ما وصفها بسياسات الحكومة الأيرلندية "المتطرفة المناهضة لإسرائيل". إيرلندا ردت على الفور واصفة القرار الإسرائيلي بـ"المؤسف للغاية".

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد (15 ديسمبر/ كانون الأول 2024) أنها ستغلق سفارتها في إيرلندا بسبب ما وصفتها بسياسات الحكومة الإيرلندية "المتشددة المعادية لإسرائيل"، مما يزيد من توتر العلاقات بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان "اتُّخذ قرار إغلاق سفارة إسرائيل في دبلن في ضوء السياسات المتشددة المعادية لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الإيرلندية".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان: "الأفعال والخطاب المعادي للسامية الذي تنتهجه إيرلندا ضد إسرائيل ينبع من تقويض شرعية الدولة اليهودية إلى جانب المعايير المزدوجة". واستدرك بالقول: "إيرلندا تخطت جميع الخطوط الحمراء في علاقاتها مع إسرائيل".

بالمقابل قال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس اليوم الأحد إن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن "مؤسف للغاية". وكتب هاريس على منصة إكس "هذا قرار مؤسف للغاية من حكومة بنيامين نتنياهو. أرفض تماما الادعاء بأن إيرلندا معادية لإسرائيل. إيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأضاف: "إيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. ستدافع إيرلندا دائما عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. لا شيء سيثنينا عن ذلك".

وشهدت العلاقة بين البلدين تدهورا في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من التحركات التي شملت اعتراف إيرلندا بدولة فلسطينية ودعمها لجنوب إفريقيا في دعواها المقدمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وكانت إيرلندا من أكثر الدول انتقادا للحكومة الإسرائيلية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وكان رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عزم سلطات بلاده على اعتقال نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى إيرلندا بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الشهر المنصرم مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار/مايو 2024 على الأقل، في قطاع غزة.

وفي نهاية أيار/ مايو الماضي اعترفت ايرلندا رسميا بدولة فلسطينية "مستقلة وذات "سيادة" تضم قطاع غزة والضفة الغربية واتفقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها.

واعترفت كل من إسبانيا والنروج بدولة فلسطينية في نفس اليوم وكذلك فعلت سلوفينيا بعد أسبوع مما أدى إلى ردود فعل في إسرائيل. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وافقت دبلن للمرة الأولى على تعيين سفيرة فلسطينية.

ع.غ/ أ.ح/ هـ.د (آ ف ب، رويترز)