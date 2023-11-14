إسرائيل تعلن أسقاط صاروخ فوق البحر الأحمر والحوثيون يتبنون إطلاقه

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء (14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) إن منظومة الدفاع الجوي (آرو) اعترضت صاروخا فوق البحر الأحمر بعد انطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية بجنوب البلاد.

وأضاف الجيش أن الصاروخ لم يعبر الأراضي الإسرائيلية، دون أن يتهم أي جهة بإطلاقه.

من جانبها أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة في إسرائيل "منها أهداف حساسة في منطقة أُم الرشراش في إيلات"، حسب بيان للعميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين.

وشنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران عدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة، لكنها لم تنجح في الوصول إلى أهدافها.

ع.أ.ج/ ع ج م (رويترز، د ب أ)