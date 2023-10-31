إسرائيل تعترض "هدفا جويا" قرب إيلات والحوثيون يتبنون العملية

انطلقت صفارات الإنذار، اليوم الثلاثاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول)، في مدينة إيلات جنوب إسرائيل بعد رصد "هدف" جوي. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن أنظمته رصدت "هدفا جويا يقترب من إسرائيل حيث لم يشكل أي تهديد وأي خطر على المواطنين" (دون أن يحدد طبيعة الهدف).
وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيليفي تغريدة إنه "تم إطلاق صفارات الإنذار في إيلات، جنوب إسرائيل، لمخاوف من تسلل طائرة مسيرة معادية".
من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية "تم اعتراضطائرة بدون طيار أطلقت من اليمن عبر البحر الأحمر"، وأضافت: "الطائرة لم تخترق الأراضي الإسرائيلية".
من جانبهم أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وردًا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات في اتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، قال رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بهاد دوليا، عبد العزيز بن حبتور لوكالة فرانس برس إن "هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء". ويسيطر على صنعاء الحوثيون المدعومون من إيران منذ العام 2014.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد قالت إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي سقطت في مصر الجمعة الماضية (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ليئور حياة قد كتب قبل أيام عبر حسابه على موقع إكس "تدين إسرائيل الضرر الذي لحق بقوات الأمن المصرية جراء الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقها تنظيم الحوثيين الإرهابي بهدف الإضرار بإسرائيل".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاكاري "رصدنا في الساعات القليلة الماضية تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر". وأضاف في إفادة صحفية بثها التلفزيون "على حد علمنا، الضربة التي وقعت في مصر كانت نتيجة لهذا التهديد... إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة على تعزيز الدفاعات الإقليمية في مواجهة التهديدات القادمة من منطقة البحر الأحمر".
وكان ستة أشخاص قد أصيبوا جراء "سقوط مسيرة مجهولة الهوية" في مدينة طابا المصرية المتاخمة لإسرائيل، بحسب ما أفاد الجيش المصري.
وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن البنتاغون أن مدمرة أمريكية كانت "تجوب شمال البحر الأحمر" أسقطت ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن "ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل".
ع.أ.ج/ ع ج م (رويترز، أ ف ب)
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة
كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
تدمير واسع النطاق
وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
البحث عن ناجين
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
عزل غزة
فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة
شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة
بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".