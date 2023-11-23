إسرائيل تعترض صاروخ كروز متجهاً إلى إيلات والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء اعتراض صاروخ كروز تم إطلاقه باتجاه مدينة إيلات، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق دفعة صواريخ من اليمن باتجاه جنوب الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان "في أعقاب التقرير المتعلق بتسلل طائرة معادية في منطقة مدينة إيلات على البحر الأحمر جنوب البلاد، نجحت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض صاروخ كروز تم إطلاقه باتجاه إسرائيل".

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الجديد الأربعاء. وقال المتحدث العسكري باسمهم يحيى سريع في بيان على منصة إكس إن القوة الصاروخية في الجيش التابع لهم أطلق "دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة" في جنوب إسرائيل، مهددا الاستمرار في تنفيذ عمليات مشابهة.

من ناحية أخرى أعلن لبنتاغون أنّ مدمّرة أميركية اعترضت صباح الخميس (23 نوفمبر/ـشرين الثاني 2023) أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر، طائرات مسيّرة مفخّخة عديدة أُطلقت من اليمن من مناطق يسيطر عليها المتمرّدون الحوثيون الموالون لإيران.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس" إنّه صباح الخميس "أسقطت مدمّرة الصواريخ الموجّهة +يو إس إس توماس هودنر+ عدّة طائرات هجومية بدون طيار أحادية الاتّجاه أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.. لم تتعرّض السفينة ولا طاقمها لأيّ ضرر أو إصابة".

ولم توضح سنتكوم في بيانها وجهة الطائرات المسيّرة التي أسقطتها، لكن في الأسابيع الأخيرة، أطلق الحوثيون طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكان الحوثيون حذّروا الأربعاء حلفاء إسرائيل من أنهم أصبحوا بدورهم "هدفًا مشروعًا" في مضيق باب المندب، بعدما احتجز المتمردون اليمنيون في نهاية الأسبوع الماضي سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي واحتجازها مع طاقمها الدولي المكوّن من 25 فرداً.

وفي التاسع من الشهر الجاري استخدم الجيش الاسرائيلي للمرة الأولى نظامه المضاد للصواريخ "آرو 3" من أجل اعتراض مقذوف أُطلِق "من منطقة البحر الأحمر"، فيما قال الحوثيون إنهم أطلقوا صواريخ بالستية ضد إسرائيل. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، أسقطت سفينة تابعة للبحرية الأميركية في البحر الأحمر صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل، وفق البنتاغون.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)