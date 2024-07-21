إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي قادم من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض صاروخ سطح- سطح تم إطلاقه من اليمن وذلك قبل عبوره إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، فيما أكدت السعودية أنه ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف مدينة الحديدة اليمنية.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد (21 يوليو/ تموز 2024) أنه اعترض صاروخا قادما من اليمن و"كان يقترب من إسرائيل" وذلك غداة غارة إسرائيلية في اليمن أوقعت ثلاثة قتلى وأكثر من 80 جريحا. وقال الجيش في بيان إن الصاروخ كان متوجها إلى مدينة إيلات على البحر الأحمر. وأضاف البيان أن الصاروخ "لم يدخل الأراضي الإسرائيلية. وأُطلقت صافرات الإنذار (...) بسبب احتمال سقوط شظايا" مؤكدا "انتهى الحادث".

وعقب الإعلان الإسرائيلي، قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة استهدفت أهدافا حيوية في منطقة إيلات في إسرائيل بعدة صواريخ باليستية.

واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية مرارات صواريخ أطلقها الحوثيون قبالة سواحل إيلات خلال الأشهر الأخيرة. وكانت مقاتلات إسرائيلية أغارت السبت على أهداف للحوثيين في ميناء مدينة الحديدة اليمنية غداة تبنّي المتمرّدين اليمنيين المدعومين من إيران هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب.

وفي منشور على منصة إكس، أعلنت وكالة "سبأ" نقلاً عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين سقوط "3 شهداء و87 مصاباً". وكانت هذه أول ضربة إسرائيلية علنية ضدّ اليمن الذي يشنّ منه الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها. ويؤكد الحوثيون أنّ هذه الهجمات تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة في ظلّ الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

السعودية تنفي علاقتها بالهجوم الإسرائيلي

من جهتها، أكدت السعودية أنه "ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف منشآت نفطية في ميناء الحديدة غرب اليمن. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي اليوم الأحد "أن المملكة العربية السعودية ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة".

وأكد العميد المالكي أن" المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت" وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس". وجاء التأكيد السعودي اليوم بعد أن أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء أمس السبت أن الجيش الإسرائيلي نسق مع السعودية من أجل تنفيذ ضرباته في اليمن والتي استهدفت مدينة الحديدة ردا على هجمات "أنصار الله" في اليمن وآخرها المسيرة التي ضربت تل أبيب.

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نتنياهو: لدي رسائل للأعداء

بدوره قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مداخلة متلفزة "لدي رسالة لأعداء اسرائيل: لا تخطئوا. سندافع عن أنفسنا بكل الوسائل، على كل الجبهات. أي طرف يهاجمنا سيدفع ثمنا باهظا جدا لعدوانه". وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان إثر الضربات إن "دماء المواطنين الاسرائيليين لها ثمن"، معتبرا أن "هذا الامر تم إثباته بوضوح في لبنان وغزة واليمن وأماكن اخرى. اذا تجرأوا على مهاجمتنا فالنتيجة ستكون هي نفسها". واضاف غالانت أن "النيران التي تندلع الآن في الحديدة يمكن رؤيتها في كل أنحاء الشرق الاوسط ودلالتها واضحة".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في تصريح متلفز إن الميناء الذي هاجمه الطيران الإسرائيلي يستخدم "طريق إمداد رئيسيا لإيصال الأسلحة الايرانية من ايران الى اليمن، بدءا بالمسيرة التي استخدمت في الهجوم صباح الجمعة" في تل أبيب.

وأكد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن من بينها الحديدة (غرب)، من جانبه، عبر منصة اكس إن اسرائيل "ستدفع ثمن" ضرباتها في اليمن. وندد المسؤول الحوثي البارز محمد عبد السلام، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"عدوان اسرائيلي غاشم". وأضاف "الآن، يخشى التجار أن تفاقم (هذه الضربات) الوضع الدقيق أصلا على صعيد الأمن الغذائي والإنساني في شمال اليمن، لان غالبية عمليات التبادل التجاري تمر بهذا الميناء".

ح.ز/ع.غ (د.ب.أ / أ.ف.ب)