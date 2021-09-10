إسرائيل تضبط اثنين آخرين من السجناء الفلسطينيين الستة الفارين

قالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة ألقت القبض على فلسطينيين اثنين آخرين في وقت مبكر اليوم السبت (11 أيلول/سبتمبر 2021) كانا ضمن ستة سجناء فروا قبل أيام من سجن "جلبوع" الإسرائيلي شديد الحراسة، خلال إحدى أكبر عمليّات الهروب في تاريخ البلاد.

وعثر على الرجلين مختبئين في ساحة لانتظار الشاحنات بقرية عربية شرقي مدينة الناصرة في شمال إسرائيل والواقعة على بعد نحو 30 كلم من السجن، حيث كان قد ألقي القبض على اثنين آخرين قبلها بساعات.

وبعد اعتقال أربعة، تقوم الشرطة الإسرائيلية بمطاردة واسعة اليوم السبت لضبط الاثنين المتبقيين.

وفر الستة، وهم خمسة من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي وعضو في حركة فتح، في وقت مبكر من يوم الاثنين الماضي بعد أن حفروا نفقاً بدايته حفرة بجوار دورة المياه في زنزانتهم.

وأحد المضبوطين صباح السبت هو زكريا زبيدي القائد السابق بكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح بمدينة جنين في الضفة الغربية الذي كان قد حصل على عفو إسرائيلي في السابق. وأعادت إسرائيل احتجاز زبيدي في عام 2019 بتهمة تورطه في هجمات جديدة. والستة إما مدانون أو مشتبه بأنهم دبروا أو نفذوا هجمات مميتة على إسرائيليين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية زبيدي وعضو بحركة الجهاد الإسلامي على ما يبدو بعد احتجازهما وهما معصوبي العينين ومقيدين. وشارك فلسطينيون في مظاهرات تأييد للسجناء الستة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية باعتبارهم من "أبطال الكفاح الوطني". وقالت فصائل فلسطينية إن اعتقالهم ستترتب عليه تداعيات.

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ضرب مواقع لحماس رداً على إطلاق صاروخ



وفي سياق متصل قال متحدث عسكري إسرائيلي في تغريدة على تويتر في وقت مبكر اليوم إن طائرات مقاتلة إسرائيلية ضربت مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل مساء الجمعة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن صفارات الإنذار أطلقت تحذيراً من صاروخ قادم قرب حدود إسرائيل مع قطاع غزة يوم الجمعة، مؤكدا بأن منظومة القبة الحديدية الدفاعية تصدت للصاروخ محلي الصنع وبالتالي لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار.



والارتفاع الأخير في أعمال العنف اختبار لهدنة هشة أنهت قتالاً شرساً في أيار/مايو الماضي. وانطلقت صفارات الإنذار بعد ساعات فقط من اعتقال الشرطة اثنين من الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن "جلبوع"، هما يعقوب قادري (48 عاماً) ومحمود عبد الله عارضة (45 عاماً). ومحمود عارضة هو أقدم المعتقلين الستّة، وتُقدّمه بعض وسائل الإعلام المحلية والإقليمية على أنّه المخطّط لعمليّة الهروب.



وأكّدت مصلحة السجون الإسرائيليّة الإثنين أنّها تعمل على نقل نحو 400 معتقل "أمني" من سجن جلبوع تحسّبًا لوجود أنفاق أخرى أسفله. وقال نادي الأسير الفلسطيني من جهته إنّ ثمة 4650 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيليّة، بينهم نحو 200 طفل وقاصر.

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)