إسرائيل تضبط اثنين آخرين من السجناء الفلسطينيين الستة الفارين

قالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة ألقت القبض على فلسطينيين اثنين آخرين في وقت مبكر اليوم السبت (11 أيلول/سبتمبر 2021) كانا ضمن ستة سجناء فروا قبل أيام من سجن "جلبوع" الإسرائيلي شديد الحراسة، خلال إحدى أكبر عمليّات الهروب في تاريخ البلاد.
وعثر على الرجلين مختبئين في ساحة لانتظار الشاحنات بقرية عربية شرقي مدينة الناصرة في شمال إسرائيل والواقعة على بعد نحو 30 كلم من السجن، حيث كان قد ألقي القبض على اثنين آخرين قبلها بساعات.
وبعد اعتقال أربعة، تقوم الشرطة الإسرائيلية بمطاردة واسعة اليوم السبت لضبط الاثنين المتبقيين.
وفر الستة، وهم خمسة من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي وعضو في حركة فتح، في وقت مبكر من يوم الاثنين الماضي بعد أن حفروا نفقاً بدايته حفرة بجوار دورة المياه في زنزانتهم.
وأحد المضبوطين صباح السبت هو زكريا زبيدي القائد السابق بكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح بمدينة جنين في الضفة الغربية الذي كان قد حصل على عفو إسرائيلي في السابق. وأعادت إسرائيل احتجاز زبيدي في عام 2019 بتهمة تورطه في هجمات جديدة. والستة إما مدانون أو مشتبه بأنهم دبروا أو نفذوا هجمات مميتة على إسرائيليين.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية زبيدي وعضو بحركة الجهاد الإسلامي على ما يبدو بعد احتجازهما وهما معصوبي العينين ومقيدين. وشارك فلسطينيون في مظاهرات تأييد للسجناء الستة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية باعتبارهم من "أبطال الكفاح الوطني". وقالت فصائل فلسطينية إن اعتقالهم ستترتب عليه تداعيات.
ضرب مواقع لحماس رداً على إطلاق صاروخ
وفي سياق متصل قال متحدث عسكري إسرائيلي في تغريدة على تويتر في وقت مبكر اليوم إن طائرات مقاتلة إسرائيلية ضربت مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل مساء الجمعة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن صفارات الإنذار أطلقت تحذيراً من صاروخ قادم قرب حدود إسرائيل مع قطاع غزة يوم الجمعة، مؤكدا بأن منظومة القبة الحديدية الدفاعية تصدت للصاروخ محلي الصنع وبالتالي لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار.
والارتفاع الأخير في أعمال العنف اختبار لهدنة هشة أنهت قتالاً شرساً في أيار/مايو الماضي. وانطلقت صفارات الإنذار بعد ساعات فقط من اعتقال الشرطة اثنين من الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن "جلبوع"، هما يعقوب قادري (48 عاماً) ومحمود عبد الله عارضة (45 عاماً). ومحمود عارضة هو أقدم المعتقلين الستّة، وتُقدّمه بعض وسائل الإعلام المحلية والإقليمية على أنّه المخطّط لعمليّة الهروب.
وأكّدت مصلحة السجون الإسرائيليّة الإثنين أنّها تعمل على نقل نحو 400 معتقل "أمني" من سجن جلبوع تحسّبًا لوجود أنفاق أخرى أسفله. وقال نادي الأسير الفلسطيني من جهته إنّ ثمة 4650 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيليّة، بينهم نحو 200 طفل وقاصر.
م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)
-
التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
روجر واترز وبيلا حديد وغالد غادوت
روجر واترز فنان الروك البريطاني، غالبًا ما اتُهم بمعاداة السامية بسبب دعمه الصريح لحركة المقاطعة لإسرائيل، وصف إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري". الفنانة الإسرائيلية غالد غادوت نشرت على تويتر رمزًا تعبيريًا لقلب مكسور مصحوبًا برسالة تفيد بأنها كانت تصلي من أجل "إنهاء هذا العداء الذي لا يمكن تصوره". عارضة الأزياء بيلا حديد، (والدها من أصل أصول فلسطيني) نشرت صوراً لها في تظاهرة #FreePalestine بنيويورك.
-
التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
ثنائي ليستر يرفعان علم فلسطين
بعد فوز ليستر سيتي لأول مرة في تاريخه بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم (السبت 15 مايو/ أيار 2021) إثر التغلب على تشيلسي 2-1، رفع البريطاني ذو الأصل البنغالي حمزة توشدري وزميله الفرنسي ويسلي فوفانا ذو الأصول المالية (يسار الصورة) علم فلسطين. وكان تشودري قد توشح بالعلم الفلسطيني أثناء أخذه ميدالية الفوز أمام نحو 20 ألف متفرج حضروا المباراة.
-
التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
هل يعاقب على رفع العلم؟
وقد جرى الحديث بعدها في وسائل الإعلام عن عزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على معاقبة اللاعبين على تلك الفعلة، لكن شبكة "ذا أثلتك" نفت ذلك، ذاكرة أنه لا توجد لائحة تنص على معاقبة مَنْ يحملون أعلام الدول في ملاعب كرة القدم، بحسب ما نقلت مواقع عديدة.
-
التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
بوغبا وديالو يطوفان بالعلم
بعد انتهاء مباراة فريقهما مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع فولهام في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي (الثلاثاء 18 مايو/ أيار) رفع ثنائي هجوم مانشستر يونايتد بول بوغبا وأماد ديالو تراوري علم فلسطين وطافا به أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل مان يونايتد.
-
التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
رياض محرز يتفاعل هو الآخر
وكان النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي قد أعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين عبر موقع "توتير"، حيث نشر صورة لعلم فلسطين وأمامه يدا تشير بعلامة النصر. ووضع محرز رمز (إيموشن) لكفين يدعوان وبجوارهما علم فلسطين مع وسمين (هشاتاغ) باللغة الإنجليزية عن فلسطين وعما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس.
-
التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
انتقادات لصلاح في تأخره
وتعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لانتقادات من متابعيه بسبب تأخره في إظهار الدعم للفلسطينيين، لينشر صلاح بعدها صورة له أمام مسجد قبة الصخرة ويدعو في تغريدة (12/5/2021) "قادة دول العالم" ومنهم قائد بريطانيا "إلى بذل ما في وسعهم للتأكد من توقف قتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل، وكفى يعني كفى"، حسبما كتب صلاح.
-
التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
من جديد .. ديبورتيفو بالستينو
أما لاعبو نادي دبرتيفو بالستينو بدولة تشيلي، والذي أسسه مهاجرون فلسطينيون، فقد شوهدوا في أرضية الملعب (السبت 8 مايو/ أيار) وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية كشكل من أشكال التضامن مع الفلسطينيين. وقد سبق للاعبي بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014 وضعوا عليها خريطة لفلسطين بدلا من الرقم "واحد"، كما يظهر في الصورة .
-
التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
شجار في أيندهوفن!
وعلى الجانب الآخر كان هناك من نجوم الكرة من أعلن تأييده لإسرائيل، مثلما فعل قائد منتخب إسرائيل إران زاهافي لاعب أيندهوفن الهولندي. فقد قام زاهافي بنشر عدد من القصص على موقع انستغرام يؤكد فيها دعمه للجيش الإسرائيلي، وهو ما تسبب في مشاجرة مع لاعبين آخرين بالفريق، بحسب موقع "ف ن" (فرينكيشه ناخريشتن) الألماني.
-
التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
تايسون فيوري يتراجع عن قصته؟
أما نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري فقد تسبب في إثارة للجدل. فقد نشر على صفحته بموقع انستغرام قصة كتب فيها "صلوا من أجل إسرائيل"، ليثير سخط مستخدمي موقع التواصل المؤيدين للفلسطينيين. فعاد فيوري سريعا وأوضح في مقطع فيديو أن شخصا آخر هو من نشر القصة، وقال فيوري إنه "لا يتورط في النزاعات السياسية"، بحسب شبكة "ميدل إيست آي". إعداد: صلاح شرارة/م.س
الكاتب: صلاح شرارة