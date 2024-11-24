غارتان إسرائيليتان جنوب بيروت وحزب الله يرد بعشرات المقذوفات

شن الجيش الإسرائيلي غارتين جديدتين على "منشآت ومصالح تابعة لحزب الله" في ضاحية بيروت بعد إصداره إنذارا بالإخلاء، مؤكدا أن حزب الله أطلق نحو 160 مقذوفا على إسرائيل، فيما قال الحزب المدعوم من إيران إنه قصف "هدفا عسكريا".

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق اليوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني) نحو 160 مقذوفًا باتجاه شمال إسرائيل ووسطها، ما تسبب بإصابة عدة أشخاص، معلنا اعتراض عدد كبير منها.

وقال الجيش في بيان "حتى الثالثة بعد الظهر، عبر نحو 160 مقذوفا أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل اليوم".

من جهتها، أحصت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء 11 إصابة على الأقل، لافتة الى أن بين الجرحى شخصا إصابته بين "متوسطة إلى خطيرة".

وأظهرت صور من مدينة بتاح تكفا، قرب تل أبيب، مركبات محترقة وأضرارًا في مبانٍ سكنية، فيما أكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية إصابة 11 شخصًا على الأقل، بينهم حالة خطيرة.

من جانبه أعلن حزب الله قصف "هدف عسكري" في مدينة تل أبيب وقاعدة استخبارات عسكرية قربها وأخرى بحرية في جنوب إسرائيل. وقال الحزب في بيان إن مقاتليه شنّوا صباح الأحد "للمرّة الأولى، هجوما جويّا بسربٍ من المُسيّرات على قاعدة أشدود البحريّة" التي تبعد 150 كيلومترا من الحدود مع لبنان.

وأورد في وقت لاحق أن مقاتليه استهدفوا "قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) التي تبعد من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كيلومترات، في ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية وسربٍ من المُسيّرات.

وقال الحزب المدعوم من إيران، في بيان، إن مقاتليه دمروا خمس دبابات "عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة"، إحداها أثناء محاولتها "التقدم لسحب دبابة من الدبابات المدمرة"، وأضاف في بيان آخر أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة "عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس". ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي ولم ينف ذلك.



وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن في وقت سابق اليوم غارات جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد نحو ساعة من إصداره إنذارا بالإخلاء، محذرا على منصة "إكس" من أنه سيضرب "منشآت ومصالح تابعة لحزب الله" في الحدث وبرج البراجنة، ناشرا خرائط للمناطق التي نبه الى وجوب إخلائها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدًا منطقة الكفاءات، تعرضت لغارتين كبيرتين. وأضافت الوكالة أن "الغارتين تسببتا بدمار هائل على رقعة جغرافية كبيرة".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا غارة استهدفت منطقة البسطة وسط بيروت يوم السبت إلى 29 قتيلًا و67 جريحًا. كما لقي 84 شخصًا حتفهم في هجمات إسرائيلية أخرى أمس السبت، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، لترتفع حصيلة القتلى منذ أكتوبر 2023 إلى 3754، فضلًا عن أكثر من 15 ألف جريح.

من جهته أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده وإصابة 18 آخرين، بعضهم بحالة خطيرة، إثر هجوم إسرائيلي استهدف مركزًا عسكريًا في جنوب لبنان. وردت إسرائيل بالتعبير عن أسفها، مؤكدة أن الاستهداف كان "غير مقصود"، وأن العمليات تركز على مقاتلي حزب الله، وقال أن هذه الغارة قيد المراجعة.

تواصل الدعوات للتهدئة

في ظل التصعيد المتواصل، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعي التهدئة. وسلط المبعوث الأمريكي آموس هوكستين الضوء على التقدم المحرز في المفاوضات خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي وقبل سفره للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ثم العودة إلى واشنطن.

واليوم قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إسرائيل لم تصدر ردا نهائيا بعد على الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار.

وأضاف في بيروت بعد لقائه بمسؤولين لبنانيين "يجب الضغط على الحكومة الإسرائيلية ومواصلة الضغط على حزب الله لقبول الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار"، محذرا من أن لبنان "بات على شفير الانهيار".

وركزت الدبلوماسية على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

ع.أ.ج/ ع ج م/ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب، د ب ا)