 إسرائيل تشن غارات في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع | أخبار | DW | 02.11.2019

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أخبار

إسرائيل تشن غارات في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

قالت مصادر فلسطينية إن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران في سلسلة غارات إسرائيلية أطلقها الجيش الإسرائيلي واستهدفت قطاع غزة، جاء ذلك عقب اعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عشرة صواريخ على إسرائيل انطلاقا من القطاع.

Palästina israelischer Luftangriff auf Gaza-Stadt (picture-alliance/AP/dpa/H. Moussa)

الصورة من الأرشيف

أعلنت مصادر فلسطينية في قطاع غزة أن فلسطينيا قتل وأصيب اثنان آخران في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم السبت في قطاع غزة. وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس أشرف القدوة مقتل شاب يبلغ من العمر 27 عاما وإصابة شخصين آخرين في غارة إسرائيلية في خان يونس. وأكد أن القتيل كان ضمن ثلاثة رجال أصيبوا في الغارة وإنه توفي بالمستشفى. ولم يعرف على الفور ما إذا كان مدنياً أم مسلحاً.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بسلسلة ضربات مواقع تابعة لحركة حماس التي تحكم غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق في بيان أنه تم رصد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراض بعضها من قبل "منظومة القبة الحديدية". ولاحقا أعلن الجيش عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية أخرى أطلقت من قطاع غزة أسفرت عن إصابات بالهلع وأضرار مادية. وقال إن عشرة صواريخ أطلقت من غزة إلى إسرائيل في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وتم اعتراض ثمانية منها، وإن قذيفة أصابت منزلاً في بلدة قرب الحدود مما أدى إلى حدوث أضرار ولكن دون إصابة أحد.

ولم تعلن أي جهة مسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس المسؤولة في نهاية الأمر عن الهجوم.
م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز – د ب أ)

  • Israel Wahlen Arabische Liste (Reuters/A. Awad)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

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  • Israel - Ex-Gerneralstabchef Benny Gantz (Reuters/N. Elias)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

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  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    تأسيس القائمة العربية المشتركة

    تشكلت القائمة العربية المشتركة في 23 يناير/ كانون الثاني عام 2015، وتضم أربعة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (التحالف العربي- اليهودي، وجهات يسارية أخرى) والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الشق الجنوبي) والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي.

  • Avigdor Lieberman - Yisrael Beitenu Partei (Reuters/O. Ben)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    رداً على ليبرمان

    نشأت القائمة العربية المشتركة رداً على رفع نسبة الحسم داخل الكنيست الإسرائيلي من 2% إلى 3.25%، وهي الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي تضمن دخول الحزب إلى الكنيست، وذلك بناء على تعديل قانوني بادر إليه النائب اليميني أفيغدور ليبرمان، للحد من المشاركة العربية في الكنيست.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Reuven Rivlin und Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    البرنامج السياسي

    يتمحور برنامج القائمة السياسي حول استئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحسين أوضاع المجتمع العربي في إسرائيل، ومحاربة الجريمة فيه، وتخصيص ميزانيات أكبر للسلطات المحلية العربية، وزيادة عدد تصاريح البناء في البلدات العربية.قيادة القائمة في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين.

  • Symbolbild: Präsidentschaftswahlen in Israel 2019 (Getty Images/A. Levy)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    ارتفاع عدد الناخبين العرب

    يشكل العرب في إسرائيل ما نسبته 21% من السكان، وبلغت نسبة مشاركتهم خلال انتخابات الكنيست الأخيرة 59%، بارتفاع 10% عن انتخابات أبريل/نيسان، ودعم 81% منهم القائمة المشتركة، بحصولها على 433 ألف صوتاً، في حين صوّت 18% منهم لأحزاب أخرى.

  • Azmi Bishara (dpa)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    المشاركة العربية التاريخية

    ضم الكنيست تاريخياً 77 عضواً من العرب، أبرزهم الشاعر توفيق زياد، والأديب إيميل حبيبي، والمفكر عزمي بشارة. وكانت أول تجربة عربية في الكنيست لعبد العزيز الزعبي. فهل ستصبح القائمة العربية المشتركة أكثر تأثيراً في المشهد السياسي الإسرائيلي حالياً؟


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