إسرائيل تشن غارات في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

أعلنت مصادر فلسطينية في قطاع غزة أن فلسطينيا قتل وأصيب اثنان آخران في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم السبت في قطاع غزة. وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس أشرف القدوة مقتل شاب يبلغ من العمر 27 عاما وإصابة شخصين آخرين في غارة إسرائيلية في خان يونس. وأكد أن القتيل كان ضمن ثلاثة رجال أصيبوا في الغارة وإنه توفي بالمستشفى. ولم يعرف على الفور ما إذا كان مدنياً أم مسلحاً.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بسلسلة ضربات مواقع تابعة لحركة حماس التي تحكم غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق في بيان أنه تم رصد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراض بعضها من قبل "منظومة القبة الحديدية". ولاحقا أعلن الجيش عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية أخرى أطلقت من قطاع غزة أسفرت عن إصابات بالهلع وأضرار مادية. وقال إن عشرة صواريخ أطلقت من غزة إلى إسرائيل في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وتم اعتراض ثمانية منها، وإن قذيفة أصابت منزلاً في بلدة قرب الحدود مما أدى إلى حدوث أضرار ولكن دون إصابة أحد.

ولم تعلن أي جهة مسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس المسؤولة في نهاية الأمر عن الهجوم.

م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز – د ب أ)