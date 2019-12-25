إسرائيل تشن غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية مساء اليوم الأحد (23 فبراير/ شباط 2020) سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع تدريب تتبع لأجنحة عسكرية لفصائل فلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من قطاع غزة على جنوب أراضيها اليوم دون وقوع إصابات أو أضرار.

من جهته، أعلن متحدث عسكري إسرائيلي في تغريدة على موقع تويتر أن إسرائيل شنت هجمات على جماعة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في سوريا وغزة. وذكرت وزارة الصحة في غزة إن أربعة مصابين بجروح مختلفة جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي الرئيسي في القطاع جراء استهداف إسرائيلي شرق غزة. وذكر شهود عيان أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع تدريب تتبع لأجنحة عسكرية لفصائل فلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة فيما سمع دوي انفجارات بشكل متتال.

وقد أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة مساء اليوم مسؤوليتها عن إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل.

وقال بيان لسرايا القدس إنّ إطلاق القذائف جاء رداً على "اغتيال الجيش الإسرائيلي أحد نشطائها والتنكيل بجسده"، متوعدة "سنرد على أي عدوان وإن عدتم عدنا".

وكانت صحيفة "هاآرتس " الإسرائيلية قد ذكرت في موقعها الإلكتروني إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل.

في سياق ذي صلة، قتلت القوات الإسرائيلية الأحد فلسطينيا يشتبه في أنه حاول وضع عبوة متفجرة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في غزة مسؤوليتها عن إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل، وأعلنت إسرائيل أنها اسقطت عشرة منها

وقال متحدث باسم الجيش لفرانس برس "بعد النجاح في إحباط الهجوم قرب سياج قطاع غزة هذا الصباح، أخذت جرافة للجيش جثة أحد المعتدين"، مؤكداً بذلك وجود مهاجمين اثنين. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الأحد "رصد إرهابيين كانا يقتربان من السياج في جنوب قطاع غزة ويزرعان عبوة قربه". وقال بيان عسكري إنّ "القوات فتحت النار باتجاههما. وجرى تسجيل إصابة".

وبعد الحادثة، انتشر فيديو من غزة يظهر جرافة تقترب من جثة الشاب فيما كان رجال بدوا غير مسلحين يحاولون سحبها. وسمع صوت إطلاق نار دفع بالآخرين إلى الابتعاد، ما أتاح للجرافة سحب الجثة. وشوهدت دبابة إلى جانب هذه الجرافة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة مدنيين اثنين بالنيران الإسرائيلية. وتتبع إسرائيل سياسة احتجاز جثث ناشطين من غزة لاستخدامها في عمليات تبادل مع حركة حماس التي تحتجز جنديين إسرائيليين منذ 2014.

وبث الجيش الإسرائيلي مشاهد "للعبوة الناسفة التي زرعتها صباحا المجموعة الإرهابية" التابعة للجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أن المجموعة نفسها "متورطة في محاولتين سابقتين لزرع عبوات ناسفة قرب السياج الفاصل في الأشهر الماضية".

م.م/ ع. ش (أ ف ب، د ب أ)