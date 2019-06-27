إسرائيل تسمح للديمقراطية رشيدة طليب بزيارة جدتها في الضفة

أعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية اليوم الجمعة (16 آب/ أغسطس 2019) أن إسرائيل ستسمح للنائبة الأمريكية رشيدة طليب بزيارة أسرتها في الضفة الغربية المحتلة بعد أن حظرت زيارتها الرسمية تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس إنه لن يسمح لطليب وعضو الكونجرس إلهان عمر اللتين تنتميان للحزب الديمقراطي، بالقيام برحلة مزمعة إلى إسرائيل. لكنه قال إذا قدمت طليب طلبا لزيارة أسرتها لأسباب إنسانية فستنظر إسرائيل في ذلك طالما تعهدت بعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل. وجاء في بيان وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي أن الوزير قرر السماح بدخول طليب للقيام بـ"زيارة إنسانية لجدتها"، مؤكدا أنها "وعدت بعدم الترويج لمسألة مقاطعة إسرائيل خلال زيارتها".

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وكانت رشيدة طليب قدمت طلبا لزيارة عائلتها المقيمة في الضفة الغربية إلى وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي. وقالت رشيدة " أريد دخول إسرائيل بهدف زيارة أقاربي، خصوصا زيارة جدتي التي دخلت في عامها التسعين وتسكن في قرية بيت عور بالقرب من رام الله".

يذكر أن النائبة الأمريكية الديمقراطية رشيدة طليب تنحدر من عائلة فلسطينية الأصل، حيث هاجر والداها الفلسطينيان إلى الولايات المتحدة وسكنا في مدينة ديترويت الصناعية وهناك ولدت أيضا رشيدة طليب واكتسبت الجنسية الأمريكية.

ح.ع.ح/ع.خ(أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)