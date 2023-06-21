إسرائيل تستهدف "خلية فلسطينية مسلحة" بطائرة مسيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء (21 يوينو/ حزيران 2023)، في بيان أنه قتل بواسطة طائرة مسيّرة في شمال الضفة الغربية ثلاثة من أفراد "خلية إرهابية" ردا على شنّها هجوما.

وهذه هي المرة الأولى التي يوجّه فيها الجيش الإسرائيلي ضربة كهذه في الضفة الغربية منذ عام 2005 وانتهاء الانتفاضة الثانية، وفق ما أفاد مصدر في جهاز الاستخبارات الفلسطيني لوكالة فرانس برس.

وجاء في بيان للجيش أن قواته رصدت "سيارة مشبوهة كانت تستقلها خلية مخربين وذلك بعد ان قامت بتنفيذ عملية إطلاق نار بالقرب من منطقة الجلمة قرب مدينة جنين". وتابع البيان "بعد رصد الخلية قامت طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع باستهدافها والقضاء عليها" في ضربة أوقعت ثلاثة قتلى، وفق متحدث باسم الجيش.

ويأتي الهجوم بطائرة مسيرة في الضفة الغربية بعد يوم من مقتل أربعة إسرائيليين في إطلاق نار ، فيما بدا أنه انتقام من غارة شنها الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، حيث قتلت قوات الأمن الإسرائيلية سبعة فلسطينيين.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ مركبة في منطقة سهل "مطار المقيبلة" قرب بلدة الجلمة شمال جنين ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من الوصول إلى المنطقة وإطفاء النار المشتعلة في المركبة وكان بداخلها ثلاث جثث متفحمة، ومنعت السلطات الإسرائيلية من إخراجهم حتى اللحظة.

وأشار نائب محافظ جنين كمال أبو الرب إلى معلومات استقاها من عناصر إطفاء هرعوا لإخماد الحريق الذي اشتعل في السيارة، عن ثلاث جثث "مقطعة الأوصال" داخل السيارة التي قال إنها استهدفت "بصواريخ".

وتقع الجلمة في نطاق محافظة جنين، وهي منطقة قريبة من الخط الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.

واشنطن تعرب عن "قلقها العميق" إزاء أعمال العنف

في غضون ذلك أعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن "قلقها العميق" إزاء تصعيد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة أن تقارير عن هجوم شنه إسرائيليون على قرية فلسطينية "مقلقة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل بعد إدانته مقتل أربعة اسرائيليين قبلها بيوم في مستوطنة عيلي "نشعر بقلق عميق ازاء تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الاخيرة".

وكانت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة ولديها شبكة من المقاتلين في أنحاء الضفة الغربية إن مطلق النار على الإسرائيليين كان عضوا في جناحها المسلح وإن الهجوم جاء ردا على العملية التي شنتها القوات الإسرائيلية في جنين.

يشار إلى أن حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

ف.ي/ أ.ح/ م.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)