إحراز تقدم في مفاوضات الهدنة وإسرائيل تستعد لعملية في رفح

يستعد القادة الإسرائيليون لعمليات عسكرية في رفح التي نزح إليها غالبية سكان قطاع غزة بعد ستة أشهر من الحرب، فيما أحرزت المفاوضات التي تجري في القاهرة بهدف التوصل لهدنة "تقدما ملحوظا" ومن المتوقع إجراء المزيد من المفاوضات.

بعدما سحبت إسرائيل أمس الأحد قواتها من مدينة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة، قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن القوات غادرت خان يونس "استعدادا لمواصلة مهامها ... في منطقة رفح". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد قال قبل ساعات "نحن على بعد خطوة واحدة من النصر".

وانسحبت فرقة الكوماندوس 98 في الجيش الاسرائيلي من خان يونس وغادرت غزة "للراحة والاستعداد لعمليات مستقبلية"، على ما قال فرانس برس عن الجيش.

ونقلت صحيفة "تايمزأوف إسرائيل" عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الليفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، إنه على الرغم من الانسحاب من قطاع غزة، فإن الحرب ضد حماس مستمرة وأبعد ما تكون من نهايتها . وأضاف: "الحرب في غزة مستمرة، ونحن بعيدون جدا عن التوقف. لا يزال كبار مسؤولي حماس مختبئين، وسوف نصل إليهم عاجلا أو آجلا".

وعاد عشرات النازحين الفلسطينيين من رفح أمس الأحد إلى خان يونس، مباشرة بعد الانسحاب الإسرائيلي من المدينة.

ويذكر أن حماس هي منظمة فلسطينية إسلاموية مسلحة تصنفها الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخر كمنظمة إرهابية.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بـ "تحرير الرهائن" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

تقدم في المفاوضات حول هدنة في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" القريبة من السلطات المصرية فجر اليوم الإثنين (الثامن من أبريل/ نيسان 2024) أن المفاوضات التي استضافتها العاصمة المصرية سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة أحرزت "تقدماً ملحوظاً".

ونقلت القناة عن "مصدر مصري رفيع المستوى" لم تسمّه أنّ "مصر تؤكّد استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع تقدم ملحوظ في التوافق حول العديد من النقاط الخلافية". وبحسب المصدر نفسه فإنّ وفدي قطر وحماس غادرا بدورهما القاهرة على أن يعودا إليها "خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي".

ونقلت القناة المصرية عن المصدر أن الوفدين الأمريكي والإسرائيلي سيغادران القاهرة خلال ساعات على أن تستمر المشاورات خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وفي خطاب أمام الحكومة بمناسبة مرور ستة أشهر على الحرب قال نتانياهو إن "إسرائيل مستعدة لاتفاق" مضيفا "لن يكون هناك وقف لإطلاق الناربدون عودة الرهائن. هذا لن يحدث". ويتعرض نتانياهو لضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني.

ع.ج/ س.ك (أ ف ب، د ب أ)