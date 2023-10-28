إسرائيل تستعد لحرب طويلة وعباس يدعو لقمة عربية طارئة

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم السبت (28 أكتوبر/ تشرين أول) على أن الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ستكون "طويلة وصعبة".

وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه ممثلي عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة والبالغ عددهم 229 بحسب أحدث بيانات السلطات الإسرائيلية، أن "المرحلة الثانية من الحرب" قد بدأت، وأن "الهدف واضح: تدمير القدرات العسكريةلحماس وقيادتها وإعادة الرهائن إلى وطنهم".

متحدّثا في تل أبيب، شدّد نتانياهو على أن "الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة ونحن جاهزون لها"، مضيفا أن الجيش "سيدمّر العدو على الأرض وتحتها". وأضاف نتانياهو "أعتقد أن 90% من ميزانية حماس العسكرية مصدرها إيران التي تمولها وتنظمها وترشدها". لكنّه أقر بأنه "لا يمكنه القول" إن طهران "شاركت في تفاصيل التخطيط لهذا العمل المحدد في هذا الوقت المحدد"، في إشارة إلى هجوم حماس غير المسبوق داخل أراضي إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن إلحاق الهزيمة بحركة حماس هو "تحد وجودي" لإسرائيل يطال أيضا "الحضارة الغربية بكاملها".

فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، الزعماء العرب إلى عقد قمة طارئة "لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية". جاء ذلك في كلمة بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله. وتعهد عباس بإعادة إعمار القطاع مؤكدا أن غزة "ستبقى جزءاً أصيلاً من الدولة الفلسطينية".

رغم التصعيد - استمرار المفاوضات بين الطرفين

من جهته أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار السبت أن الحركة الفلسطينية مستعدة "فورا" لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل.

وقال السنوار في بيان "جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل" تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون إسرائيل مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى حماس.

ويأتي تصريح السنوار، بعد قليل من إعلان أبوعبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "أن اتصالات جرت في ملف الأسرى وكان هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق"، متهما إسرائيل "بالمماطلة" في ذلك.

ومن جهته أفاد مصدر مطلع لرويترز أن المفاوضات التي تتوسط فيها قطر بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التهدئة في غزة استمرت اليوم السبت، رغم تصعيد إسرائيل لهجماتها على القطاع.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته بسبب حساسية الأمر، أن المحادثات لم تشهد انهيارا لكنها تجري "بوتيرة أبطأ بكثير" مما كانت عليه قبل التصعيد الذي بدأ مساء أمس الجمعة.

يذكر أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وفي الدوحة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الموجود حاليا في قطر، (دعا) مجددا اليوم السبت إلى وقف فوري لإطلاق النار الإنساني في حرب غزة، وقال في بيان إن ذلك "شجعه في الأيام الأخيرة ما بدا أنه إجماع متزايد في المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الداعمة لإسرائيل، على الحاجة إلى هدنة إنسانية على الأقل". لكنه أضاف أنه "فوجئ بتصعيد غير مسبوق للقصف وآثاره المدمرة" التي تقوض الأهداف الإنسانية.

الأمين العام للأمم المتحدة جدد مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار لتمكين جهود الإغاثة للوصول إلى المدنيين.

وذكر "أكرر ندائي القوي من أجل وقف فوري لإطلاق النار الإنساني، إلى جانب الإفراج غير المشروط عن الرهائن وإيصال الإغاثة الإنسانية على المستوى الذي يتوافق مع الاحتياجات المأساوية لسكان غزة، حيث تتكشف كارثة إنسانية أمام أعيننا".

وأضاف غوتيريش أنه "قلق للغاية" أيضا بشأن موظفي الأمم المتحدة الذين يقدمون خدمات في غزة في ضوء انهيار خدمات الاتصالات. وقال: "التاريخ سيحكم علينا جميعا".

وانقطعت الاتصالات تقريبا بين سكان غزة المحاصرين والعالم الخارجي اليوم السبت، فيما أسقطت الطائرات الإسرائيلية المزيد من القنابل تزامنا مع هجوم بري.

ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا، أ ف ب، رويترز)