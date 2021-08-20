إسرائيل تستعد لجرعة رابعة من لقاحات كورونا

قال مسؤول صحي إسرائيلي بارز اليوم الأحد (12 أيلول/سبتمبر 2021) إن إسرائيل تجري استعدادات لضمان امتلاكها لإمدادات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في حالة الحاجة إلى جولة رابعة من اللقاحات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد عن مدير عام وزارة الصحة نحمان آش قوله في مقابلة مع إذاعة "راديو 103 اف ام": "لا نعرف متى سيحدث ذلك. آمل بشدة ألا يكون ذلك في غضون ستة أشهر، مثل هذه المرة، وأن تستمر الجرعة الثالثة لفترة أطول".

وقامت إسرائيل، التي استخدمت بشكل أساسي لقاح فايزر-بيونتيك، حتى الآن بتلقيح نحو2,8 مليون شخص بجرعة ثالثة بعد بدء حملة لإعطاء جرعات معززة في آب/أغسطس. وقال مسؤولو الصحة إن آثار جرعات اللقاح الأولية تضعف بعد خمسة أشهر من التطعيم، مما يجعل المعززات ضرورية.

كما تخطط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضا لبدء إعطاء جرعات معززة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بينما تدرس أوروبا أيضا إعطاء الجرعة الثالثة.

خ.س/أ.ح (د ب أ)