 إسرائيل تستدعي سفير فرنسا بسبب تصريحات لوزيرالخارجية لودريان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.05.2021

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أخبار

إسرائيل تستدعي سفير فرنسا بسبب تصريحات لوزيرالخارجية لودريان

رفضت إسرائيل تصريحات وزير الخارجية الفرنسي حول مخاطر أن تشهد الدولة العبرية "فصلا عنصريا"، في تعليقه على المواجهات التي اندلعت بين يهود وعرب في مدن إسرائيلية خلال النزاع الأخير، واعتبرتها "غير مقبولة ولا أساس لها".

الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو (أرشيف)

الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو (أرشيف)

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس (27 أيار/ مايو 2021) السفير الفرنسي لدى إسرائيل بعد تصريحات "صادمة" لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حول مخاطر أن تشهد الدولة العبرية "فصلا عنصريا"، وفق ما أكد متحدث باسم الوزارة. 

مختارات

أثار التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس توترات بين العرب واليهود في المدن المختلطة في إسرائيل. عودة المياه إلى مجاريها والثقة بين الجانبين قد تستغرق أعواماً.

أنهى وقف إطلاق النار الذي جاء بوساطة مصرية موجة القتال الأخيرة بين إسرائيل وحماس. لكن التصعيد الأخير يثير تساؤلاً مفاده من الفائز ومن الخاسر؟

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي اعتبر خلال لقائه السفير الفرنسي إريك دانون في مقر الوزارة في القدس، تصريحات لودريان "غير مقبولة". وأضاف متحدث باسم الوزارة نقلا عن وزير الخارجية قوله إن هذه التصريحات "غير مقبولة ولا أساس لها ومنفصلة عن الواقع". 

وكان لورديان صرّح الأحد تعليقا على المواجهات التي اندلعت بين يهود وعرب  في مدن إسرائيلية عدة خلال النزاع الأخير مع غزة، أن "احتمال حدوث فصل عنصري كبير" ما لم يتم التوصل إلى قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أنها تتوقع أن "لا يدلي أصدقاؤها بتصريحات غير مسؤولة حتى لا يعززوا التشدد والأنشطة المعادية لإسرائيل وتلك المعادية للسامية" في الخارج.

وقال لودريان خلال مقابلة صحافية مع محطة "ار تي ال" الإذاعية وصحيفة "لوفيغارو" إنها "المرة الأولى التي يحصل ذلك ما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: "احتمال حدوث فصل عنصري كبير" ما لم يتم التوصل إلى قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.

وحذر من "خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة أو إطالة الوضع الراهن. حتى إطالة الوضع الراهن قد يؤدي إلى ذلك". 

ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في هذه التصريحات الأربعاء "درسا أخلاقيا يتسم بالنفاق والتضليل بشأن هذه القضية". وقال نتانياهو "لن نقبل أي مواعظ منافقة" في هذا الشأن.

وشهدت الدولة العبرية مؤخرا تصاعدا في النزاع بين اليهود والعرب في المدن والبلدات العربية والمختلطة، على أثر تبادل القصف بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة الذي استمر 11 يوما. وفجر الجمعة الماضية، التزم الجانبانبوقف لإطلاق النار مستمر  حتى اليوم، وذلك بعد مقتل 254 شخصا، بينهم 66 طفلا ومقاتلون بحسب وزارة الصحة في غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي فأكدت خدمة الطوارئ مقتل 12 شخصا، بينهم طفل وشابة عربية-إسرائيلية وجندي إسرائيلي وشخص هندي وتايلانديان، فيما أصيب نحو 357 بجروح مختلفة. وشهدت العاصمة الفرنسية باريس تنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها عدة آلاف.

ومؤخرا اتّهمت منظمة "بتسيلم" (بيت السلام) الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستيطان ومقرها واشنطن، إسرائيل بانتهاج نظام "فصل عنصري"، ما نفته بشدة الدولة العبرية.

ز.أ.ب/ص.ش (أ ف ب)

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    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    روجر واترز وبيلا حديد وغالد غادوت

    روجر واترز فنان الروك البريطاني، غالبًا ما اتُهم بمعاداة السامية بسبب دعمه الصريح لحركة المقاطعة لإسرائيل، وصف إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري". الفنانة الإسرائيلية غالد غادوت نشرت على تويتر رمزًا تعبيريًا لقلب مكسور مصحوبًا برسالة تفيد بأنها كانت تصلي من أجل "إنهاء هذا العداء الذي لا يمكن تصوره". عارضة الأزياء بيلا حديد، (والدها من أصل أصول فلسطيني) نشرت صوراً لها في تظاهرة #FreePalestine بنيويورك.

  • مارك ألبريشتون لاعب ليستر سيتي يرفع كأس الرابطة، وعن يمينه يقف حمزة تشودري وويسلي فوفانا.

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    ثنائي ليستر يرفعان علم فلسطين

    بعد فوز ليستر سيتي لأول مرة في تاريخه بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم (السبت 15 مايو/ أيار 2021) إثر التغلب على تشيلسي 2-1، رفع البريطاني ذو الأصل البنغالي حمزة توشدري وزميله الفرنسي ويسلي فوفانا ذو الأصول المالية (يسار الصورة) علم فلسطين. وكان تشودري قد توشح بالعلم الفلسطيني أثناء أخذه ميدالية الفوز أمام نحو 20 ألف متفرج حضروا المباراة.

  • علم الدولي الإنجليزي البرمييرليغ

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    هل يعاقب على رفع العلم؟

    وقد جرى الحديث بعدها في وسائل الإعلام عن عزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على معاقبة اللاعبين على تلك الفعلة، لكن شبكة "ذا أثلتك" نفت ذلك، ذاكرة أنه لا توجد لائحة تنص على معاقبة مَنْ يحملون أعلام الدول في ملاعب كرة القدم، بحسب ما نقلت مواقع عديدة.

  • بوغبا وديالو يطوفان بعلم فلسطين بعد مباراة فولهام (18/5/2021)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    بوغبا وديالو يطوفان بالعلم

    بعد انتهاء مباراة فريقهما مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع فولهام في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي (الثلاثاء 18 مايو/ أيار) رفع ثنائي هجوم مانشستر يونايتد بول بوغبا وأماد ديالو تراوري علم فلسطين وطافا به أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل مان يونايتد.

  • الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي (أرشيف)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    رياض محرز يتفاعل هو الآخر

    وكان النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي قد أعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين عبر موقع "توتير"، حيث نشر صورة لعلم فلسطين وأمامه يدا تشير بعلامة النصر. ووضع محرز رمز (إيموشن) لكفين يدعوان وبجوارهما علم فلسطين مع وسمين (هشاتاغ) باللغة الإنجليزية عن فلسطين وعما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس.

  • المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي (أول يونيو/ حزيران 2019)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    انتقادات لصلاح في تأخره

    وتعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لانتقادات من متابعيه بسبب تأخره في إظهار الدعم للفلسطينيين، لينشر صلاح بعدها صورة له أمام مسجد قبة الصخرة ويدعو في تغريدة (12/5/2021) "قادة دول العالم" ومنهم قائد بريطانيا "إلى بذل ما في وسعهم للتأكد من توقف قتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل، وكفى يعني كفى"، حسبما كتب صلاح.

  • سبق للاعبي ديبورتيفو بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014، حيث وضعوا بدلا من رقم واحد خريطة لفلسطين.

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    من جديد .. ديبورتيفو بالستينو

    أما لاعبو نادي دبرتيفو بالستينو بدولة تشيلي، والذي أسسه مهاجرون فلسطينيون، فقد شوهدوا في أرضية الملعب (السبت 8 مايو/ أيار) وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية كشكل من أشكال التضامن مع الفلسطينيين. وقد سبق للاعبي بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014 وضعوا عليها خريطة لفلسطين بدلا من الرقم "واحد"، كما يظهر في الصورة .

  • إران زاهافي قائد منتخب إسرائيل ولاعب أيندهوفن الهولندي (13/5/2021)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    شجار في أيندهوفن!

    وعلى الجانب الآخر كان هناك من نجوم الكرة من أعلن تأييده لإسرائيل، مثلما فعل قائد منتخب إسرائيل إران زاهافي لاعب أيندهوفن الهولندي. فقد قام زاهافي بنشر عدد من القصص على موقع انستغرام يؤكد فيها دعمه للجيش الإسرائيلي، وهو ما تسبب في مشاجرة مع لاعبين آخرين بالفريق، بحسب موقع "ف ن" (فرينكيشه ناخريشتن) الألماني.

  • نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    تايسون فيوري يتراجع عن قصته؟

    أما نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري فقد تسبب في إثارة للجدل. فقد نشر على صفحته بموقع انستغرام قصة كتب فيها "صلوا من أجل إسرائيل"، ليثير سخط مستخدمي موقع التواصل المؤيدين للفلسطينيين. فعاد فيوري سريعا وأوضح في مقطع فيديو أن شخصا آخر هو من نشر القصة، وقال فيوري إنه "لا يتورط في النزاعات السياسية"، بحسب شبكة "ميدل إيست آي". إعداد: صلاح شرارة/م.س

    الكاتب: صلاح شرارة


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