 إسرائيل: تزامنا مع زيارة رئيس البلاد إلى واشنطن احتجاجات جديدة | DW الأخبار | DW | 18.07.2023

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إسرائيل: تزامنا مع زيارة رئيس البلاد إلى واشنطن احتجاجات جديدة

نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة ويرون أنه يهدف إلى "القضاء على الديموقراطية"، قبل التصويت عليه في الكنيست.

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ARCHIV - 25.06.2023, Israel, Jerusalem: Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel, nimmt an der wöchentlichen Kabinettssitzung im Büro des Premierministers teil. Netanjahu ist am Samstag (15.07.2023) in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der Nähe der Stadt Tel Aviv gebracht worden. Sein Zustand sei gut und er werde derzeit untersucht, teilte sein Büro mit. Foto: Abir Sultan/Pool EPA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

نتنياهو يغادر المستشفى تزامنا مع مظاهرات حاشدة ضد إصلاح القضاء 16.07.2023

غادر رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو من المستشفى اليوم الأحد بعد خضوعه للعناية الطبية الليلة الماضية. ويأتي ذلك تزامنا مع إسرائيليون يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي مع بدء إقراره في الكنيست.

An aerial picture shows Israeli demonstrators raising banners and waving flags during a rally in Tel Aviv to protest the Israeli government's judicial overhaul plan, on July 1, 2023. Israelis protested again today against Prime Minister Benjamin Netanyahu's proposed judicial reform plans, days after he said he had dropped a key provision in the controversial project. (Photo by Gil COHEN-MAGEN / AFP) (Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاحات القضائية في إسرائيل 02.07.2023

شارك آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت في تظاهرة جديدة ضدّ مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي في الدولة العبرية، وذلك بعد أيام من تخلّي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن بند رئيسي في مشروعه الإصلاحي المثير للجدل.

11.7.2023+++ Israeli protesters demonstrate against the controversial judicial overhaul during a day of disruption at Ben Gurion Airport on July 11. Quelle: Tania Kraemer/DW

يوم احتجاج في اسرائيل تزامنا مع زيارة هرتسوغ إلى واشنطن 18.07.2023

مع اعلان الرئيس الأميركي جو بايدن اموافقته على عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسود الاحتجاجات في المدن الإسرائيلية دعما للقضاء وذلك عشية زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للبيت الأبيض.

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, center right, confers with lawmakers as they convene in Israel's parliament, the Knesset, for a vote on a contentious plan to overhaul the country's legal system, in Jerusalem, Monday, Feb. 20, 2023. (AP Photo/Maya Alleruzzo, Pool)

حكومة نتنياهو تتلقى هزيمة في تصويت بشأن الإصلاح القضائي 14.06.2023

تعيين القضاة هو جزء رئيسي من الإصلاح المثير للجدل، الذي تسعى إليه حكومة نتنياهو. ورغم أنها تملك غالبية في الكنيست، تلقت الحكومة هزيمة بفشل مرشحها للجنة تعيين القضاة في الحصول على الأصوات المطلوبة على عكس مرشحة المعارضة.