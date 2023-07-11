إسرائيل: تزامنا مع زيارة رئيس البلاد إلى واشنطن احتجاجات جديدة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة ويرون أنه يهدف إلى "القضاء على الديموقراطية"، قبل التصويت عليه في الكنيست.
غادر رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو من المستشفى اليوم الأحد بعد خضوعه للعناية الطبية الليلة الماضية. ويأتي ذلك تزامنا مع إسرائيليون يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي مع بدء إقراره في الكنيست.
شارك آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت في تظاهرة جديدة ضدّ مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي في الدولة العبرية، وذلك بعد أيام من تخلّي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن بند رئيسي في مشروعه الإصلاحي المثير للجدل.
مع اعلان الرئيس الأميركي جو بايدن اموافقته على عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسود الاحتجاجات في المدن الإسرائيلية دعما للقضاء وذلك عشية زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للبيت الأبيض.
تعيين القضاة هو جزء رئيسي من الإصلاح المثير للجدل، الذي تسعى إليه حكومة نتنياهو. ورغم أنها تملك غالبية في الكنيست، تلقت الحكومة هزيمة بفشل مرشحها للجنة تعيين القضاة في الحصول على الأصوات المطلوبة على عكس مرشحة المعارضة.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول