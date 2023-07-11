إسرائيل: تزامنا مع زيارة رئيس البلاد إلى واشنطن احتجاجات جديدة

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاحات القضائية في إسرائيل

شارك آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت في تظاهرة جديدة ضدّ مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي في الدولة العبرية، وذلك بعد أيام من تخلّي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن بند رئيسي في مشروعه الإصلاحي المثير للجدل.