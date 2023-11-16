إسرائيل ترفض "فترات توقف إنسانية ممتدة" في غزة قبل إطلاق الرهائن

رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية فكرة السماح بـ "فترات توقف إنسانية ممتدة" في قطاع غزة والتي دعا إليها قرار مجلس الأمن الدولي طالما أن حركة حماس تحتجز 239 رهينة.

وتبنى مجلس الأمن مساء الأربعاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) قرارا يدعو إلى "فترات توقف إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحء قطاع غزة". ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأوضح المجلس أنه يجب أن تستمر فترات التوقف المؤقت "لعدد كاف من الأيام لتمكين الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المباشرين".

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنه "لا مجال لفترات توقف إنسانية ممتدة طالما أن 239 رهينة لا يزالون في أيدي إرهابيي حماس". ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وشددت الوزارة على أن "إسرائيل تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بشكل لا لبس فيه ومعالجة ضرورة خلق واقع أمني مختلف في غزة". لا مجال لهدنة إنسانية طويلة الأمد ما دام 239 مختطفاً في أيدي إرهابيي حماس"

ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في بيان قرار المجلس بأنه "منفصل عن الواقع"، مضيفا أنه "من المؤسف أن يستمر المجلس في تجاهل ورفض إدانة أو حتى ذكر المجزرة التي ارتكبتها حماس في 7 (تشرين الأول) أكتوبر".

ويركز القرار، الذي عرضته مالطا، بقوة على معاناة القصر الفلسطينيين. ووافق المجلس على القرار المشترك بعد صراع طويل.

ولم يتم ذكر إسرائيل بالاسم في النص بأكمله. ولم تُذكر حركة حماس، إلا في مطالبة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المختطفين في قطاع غزة.

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وامتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، وبدلا من ذلك امتنعت عن التصويت، كما فعلت روسيا وبريطانيا. وصوتت 12 دولة من أصل 15 دولة لصالح النص الذي قدمته مالطا.

وبعد التصويت، انتقدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد حقيقة أن "عددا قليلا من أعضاء هذا المجلس ليسوا مستعدين بعد لإدانة الهجوم الذي شنته حماس في 7 (تشرين الأول) أكتوبر". ومع ذلك، ذكَّرت إسرائيل أيضا بأن جميع الأطراف المتحاربة يجب أن تمتثل للقانون الدولي، مشيرة إلى أن تصرفات حماس لا تقلل من مسؤولية إسرائيل في حماية الأبرياء في غزة.

وأكدت بريطانيا أنها لم تتمكن من التصويت لصالح الاقتراح بسبب عدم إدانة "الإرهاب". يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وكان هناك ضغط هائل على مجلس الأمن للتصرف بعد أسابيع من المفاوضات بشأن موقف مشترك، لكن حتى يوم الأربعاء، فشلت المسودات بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.

وكانتالجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ 193 قد مررت بأغلبية كبيرة قرارا كان أكثر انتقادا لإسرائيل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وهذا القرار غير ملزم بموجب القانون الدولي.

ع.أ.ج/ ع ج م/ ع.غ (د ب ا، أ ف ب)