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سياسةإسرائيل

إسرائيل ترفض إتهام الأردن لها بالسعي لطرد سكان غزة

١٠ ديسمبر ٢٠٢٣

رفضت إسرائيل اتهامات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالسعي لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة، ووصفتها بأنها "كاذبة وسافرة".

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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفديصورة من: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance

رفض متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد (10 كانون الأول/ديسمبر 2023) اتهام وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لإسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة خلال الحرب هناك، ووصف الاتهام بأنه "سافر وكاذب".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد قد صرح أن إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لإفراغ قطاع غزة من سكانه من خلال حرب ذكر أنه ينطبق عليها "التعريف القانوني للإبادة الجماعية". وأضاف الصفدي أيضاً أن إسرائيل خلقت قدراً كبيراً من الكراهية ستطارد المنطقة لأجيال قادمة.

وقال الصفدي في منتدى الدوحة "ما نراه في غزة ليس مجرد قتل للأبرياء وتدمير لحياتهم (من إسرائيل) لكنه مجهود ممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه". وأضاف "لم نر العالم يصل بعد إلى المكان الذي ينبغي أن نصل إليه ... مطلب لا لبس فيه بإنهاء الحرب، حرب ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية".

وأضاف أن خلافات كبيرة ظهرت على السطح في المحادثات بين وفد من الوزراء العرب ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن يوم الجمعة الماضي حول الدعم العسكري الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لإسرائيل ورفضها الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ورداً على طلب للتعليق، قال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية "هذه بالطبع اتهامات سافرة وكاذبة". وأضاف "إسرائيل تقاتل للدفاع عن نفسها من الوحوش الذين ارتكبوا مذبحة السابع من أكتوبر، وهدف حملتنا هو تقديم هؤلاء الوحوش إلى العدالة والتأكد من أنهم لن يتمكنوا من إيذاء شعبنا مرة أخرى". وتابع أن إسرائيل تحث المدنيين في غزة على الانتقال من ساحات القتال حفاظاً على سلامتهم، وتود أن ترى آخرين يرددون هذه الدعوة.

وقال الصفدي إن حجم الدمار والقصف العشوائي لآلاف المدنيين يكذب هدف إسرائيل المعلن المتمثل في السعي للقضاء على حركة حماس

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ع.ش (رويترز، د ب أ)

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