إسرائيل تربط الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية باستضافة منتدى النقب

قالت مصادر دبلوماسية إن المغرب قد يقيم علاقات كاملة مع إسرائيل من خلال ترقية البعثات الدبلوماسية الحالية متوسطة المستوى إلى سفارات مقابل اعتراف إسرائيلي بتبعية الصحراء للمغرب. لكن المغرب أرجأ الشهر الماضي ما يسمى بمنتدى النقب لإسرائيل والدول العربية، عازيا لذلك إلى السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وردا على سؤال في إفادة لوسائل إعلام أجنبية الاثنين (الثالث من يوليو 2023) عما سعت إليه إسرائيل مقابل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وما إذا كانت تخطط لفتح قنصلية في الإقليم، ربط وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين القرار بانعقاد منتدى النقب في المغرب.

وقال وزير خارجية إسرائيل "نعمل حاليا على هذه القضية وخطتنا هي اتخاذ قرارنا النهائي في منتدى النقب"، مضيفا أنه من المتوقع أن تستضيف المغرب المنتدى في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يذكر أن المغرب رفع مستوى العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، بتشجيع من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الذي اعترف بسيادة الرباط على إقليم الصحراء الغربية التي تطالب بها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. لكن الرئيس الحالي جو بايدن، لم يمض قدما في فتح قنصلية هناك، غير أنه لم يتراجع في الوقت ذاته عن قرار ترامب.

و.ب / ح.ز (رويترز)