إسرائيل تدين إدراجها على قائمة أممية لمنتهكي حقوق الأطفال

أبدت إسرائيل "صدمتها واشمئزازها" من قرار الأمين العام للأمم المتحدة بوضعها على "قائمة العار" الأممية المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات. وأدرجت حماس والجهاد على نفس القائمة، التي تدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر.

قال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أضاف الجيش الإسرائيلي إلى القائمة العالمية للمخالفين الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الأطفال (قائمة العار)، واصفا القرار بأنه "مخز".

وقال إردان إنه تم إبلاغه رسميا بالقرار اليوم الجمعة. والقائمة العالمية مدرجة في تقرير عن الأطفال والصراعات المسلحة من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في 14 يونيو/ حزيران.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القرار سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة.

وقال إردان إن رئيس مكتب غوتيريش أبلغه، ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يرد على القرار خلال مكالمتهما الهاتفية.

وأعرب جلعاد إردان في بيان عن شعوره "بالصدمة والاشمئزاز الشديدين من هذا القرار المخزي للأمين العام"، وقال: "إنّه قرار غير أخلاقي يساعد الإرهاب ويكافئ حماس. الشخص الوحيد الذي تمّ وضعه على القائمة السوداء اليوم هو الأمين العام. عار عليه!".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وبالتالي فإن هذا القرار غير الأخلاقي لن يؤدي إلا إلى مساعدة الإرهابيين ومكافأة حماس".

ورفض المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك التعليق.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن الأمم المتحدة "أضافت نفسها إلى القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أولئك الذين يدعمون قتلة حماس".

ويغطي التقرير السنوي الذي يقدمه غوتيريش إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، أعمال القتل والتشويه والاعتداء الجنسي واختطاف الأطفال أو تجنيدهم، والحرمان من وصول المساعدات، واستهداف المدارس والمستشفيات.

ولم يتضح على الفور ما هي الانتهاكات التي اتهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها.

وتنقسم القائمة إلى قسمين: الأطراف التي اتخذت تدابير لحماية الأطفال والأطراف التي لم تفعل ذلك. وقال إردان إنه قيل له إن إسرائيل مدرجة في قائمة الأطراف التي لم تتخذ إجراءات كافية لحماية الأطفال.

وأعدت التقرير فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة لغوتيريش المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة. وتهدف القائمة المرفقة بالتقرير إلى فضح أطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تنفيذ تدابير لحماية الأطفال.

وشنت إسرائيل هجوما جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة المحاصر، ثأرا من قيام حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بشن هجوم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وقتل أكثر من 1200 شخص، بحسب إحصائيات إسرائيلة.

واحتجزت حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية، أكثر من 250 رهينة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على غزة من السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية التابعة لحماس في غزة.

حماس والجهاد على "قائمة العار"

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس الجمعة أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أدرج حركتي حماس والجهاد الإسلامي على "قائمة العار" الأممية المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات والتي ستُنشر رسمياً في 18 حزيران/ يونيو الجاري.

وأتى تأكيد إدراج الحركتين الفلسطيينيتين بعيد إعلان جلعاد إردان أنّ المنظمة الدولية أخطرته بقرار إدراج الجيش الإسرائيلي على هذا الملحق للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأطفال في حوالى عشرين منطقة نزاع في العالم.

ص.ش/ف.ي (رويترز، أ ف ب)