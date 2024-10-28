إسرائيل تدرس مقترحا جديدا للهدنة وإطلاق الرهائن.. ماذا يحمل؟

يبدو أن مقترحا مصريا جديدا حول الهدنة والإفراج عن رهائن يشق طريقه لكسر الجمود المسيطر على المحادثات. وفيما أعلن مكتب نتنياهو أنّ إسرائيل بصدد مناقشة "خطة اتفاق جديد" ذكر مسؤول إسرائيلي أن الأخير متحمس للمقترح المصري.

أعلنت إسرائيل الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) أنها بصدد مناقشة "خطة اتفاق" جديدة بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، بعد عودة كبير مفاوضيها من قطر، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر مكتب نتنياهو أن "رئيس الموساد ديفيد برنيع عاد بعد أن التقى رئيس السي آي ايه (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية) ورئيس الوزراء القطري".

وتابع أن "المناقشات في الأيام المقبلة بين الوسطاء وحماس (تهدف) لبحث جدوى المفاوضات والاستمرار في السعي للتوصل إلى اتفاق".

ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد ورود معلومات أنّ مصر قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

تقارير: إسرائيل تدرس مقترحا مصريا جديدا

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إنّ إسرائيل تدرس حاليا مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين يتم خلالها إطلاق سراح أربعة رهائن مقابل الإفراج عن بعض السجناء الفلسطينيين.

وذكر المسؤول أنه تم إجراء محادثات داخلية وأخرى مع مسؤولين مصريين، وأضاف قائلا: "ندرس كل خيار ممكن للمضي قدما لإبرام اتفاق".

ووفقا لمسؤول آخر، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن تحمسه للاقتراح في اجتماع مع حزبه "الليكود" اليوم الاثنين. وقال المسؤول، الذي حضر الاجتماع، إن نتنياهو أبلغ النواب بأنه سيعمل بالاقتراح المصري على الفور.

ونقل المسؤول عن نتنياهو قوله: "إنني مستعد، من الآن". ورفض المسؤولان الكشف عن هويتهما لسرية تلك المباحثات.

وفي المقابل لم ترد حماس رسميا بعد على الاقتراح المصري حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

السيسي يدعو إلى الدفع بقوة في اتجاه التهدئة

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جانبه ضرورة تضافر جميع جهود الأطراف الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للدفع بقوة في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم مانفريد فيبر، رئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبي" التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.

وكان السيسي قد قدم الأحد مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة ليومين مقابل الإفراج عن أربعة رهائن إسرائيليين وبعض السجناء الفلسطينيين، من أجل إفساح المجال أمام وقف كامل للحرب الدامية المستمرة بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من عام.

نتنياهو "يطمح" لتحقيق السلام مع دول عربية

في غضون ذلك وبعد يومين من قصف إسرائيل أهدافا عسكرية في إيران، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إنه "يطمح إلى تحقيق السلام" مع دول عربية.

وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست في بداية دورته الشتوية "أطمح إلى مواصلة العملية التي مضيت بها قبل بضع سنوات بتوقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية، من أجل تحقيق السلام مع دول عربية أخرى".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية أنّ "هذه الدول، ودول أخرى، ترى بوضوح الضربات التي نوجهها لمن يهاجموننا، محور الشر الإيراني". وتابع: "يتطلعون، مثلنا، إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر".

وكشف نتنياهو أنه يأمل في التوصل إلى مزيد من مثل هذه الاتفاقيات مع دول عربية بمجرد انتهاء الحرب مع حركة حماس وحزب الله اللبناني الشيعي المتحالفين مع إيران.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

ص.ش/ أ.ح/ هـ.د (رويترز، د ب أ، أ ب، ا ف ب)