إسرائيل تدرج ألمانيا ضمن "القائمة الحمراء" فيما يتعلق بخطر كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أنه سيتم إدراج ألمانيا على ما يسمى بـ "القائمة الحمراء". وأوضحت الوزارة الإسرائيلية على موقعها اليوم أنه سيتعين على المسافرين القادمين من ألمانيا بذلك البقاء في حجر صحي لمدة 14 يوماً.

وستسري القواعد الجديدة التي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بالنسبة للإسرائيليين العائدين من ألمانيا أيضاً. ويسري في إسرائيل حظر سفر عام إلى البلاد بالنسبة لأي أجانب منذ آذار/ مارس الماضي. ولكن هناك استثناءات - بالنسبة مثلاً للأجانب الذين يوجد مركز حياتهم في إسرائيل.

وكان لا يسري هذا الإلزام حتى الآن بالنسبة لألمانيا بصفتها كانت "دولة على القائمة الخضراء" ذات أعداد إصابة محدودة. وهناك تحذيراً من السفر من جانب ألمانيا أيضاً يسري على إسرائيل بسبب كورونا.

يشار إلى أن أعداد الإصابة الجديدة في إسرائيل تراجعت بشكل واضح مجدداً بعد فرض إغلاق ثان في إسرائيل قبل شهر ونصف. وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد 218 حالة إصابة جديدة بالفيروس. يذكر أنه كان يتم تسجيل أكثر من تسعة آلاف إصابة يومياً في إسرائيل قبل شهر واحد في ذروة أزمة انتشار الفيروس هناك. ومنذ بداية انتشار الفيروس بلغ عدد المصابين به في إسرائيل 314535 شخصاً على الأقل، بحسب البيانات الرسمية، وتوفى إجمالي 2541 شخصاً إثر الإصابة بالفيروس.

إعلان ولاية منطقة بأكملها منطقة خطر

ومقارنة بألمانيا، فإن معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن في وقت سابق اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 14177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا بلغ حتى الآن 532930 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس.

ولكن وفقا لخبرات سابقة، يقل غالبا تسجيل أعداد الإصابات الجديدة في أيام الأحد من كل أسبوع؛ نظراً لانخفاض معدل إجراء اختبارات في العطلة الأسبوعية، كما أن ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية.

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وفي سياق متصل أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم أن ولاية شمال الراين- ويستفاليا بأكملها تعد حالياً منطقة خطر فيما يتعلق بنسبة انتشار فيروس كورونا فيها، وذلك بعد أن تجاوزت كل مدن الولاية معدل 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص من سكان المدينة خلال أسبوع - وبذلك صارت الولاية بأكملها على الخريطة باللون الأحمر أو الأحمر الفاتح وهو ما يشير إلى خطورة انتقال الفيروس بها.

يذكر أنالحكومة الألمانية قررت الأسبوع المنصرم إغلاقا جزئيا يسري اعتباراً من يوم غد الإثنين، ووفق لذلك ستغلق الحانات والمطاعم والمرافق الثقافية والترفيهية أبوابها من يوم الاثنين حتى كانون الأول/ ديسمبر المقبل، كما سيتم حظر إقامة السياح في الفنادق وقصر التجمعات في الأماكن العامة على ما لا يزيد عن عشرة أشخاص من منزل واحد أو منزلين على الأكثر. في المقابل، سيتم الإبقاء على فتح المدارس والحضانات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة ومحلات الحلاقة.

ع.ج.م/ع.غ (د ب أ)