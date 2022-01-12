 إسرائيل تحقق في اتهامات للشرطة بالتجسس بواسطة ″بيغاسوس″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إسرائيل تحقق في اتهامات للشرطة بالتجسس بواسطة "بيغاسوس"

أعلنت إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق رسمية بعدما ذكرت صحيفة أن الشرطة استخدمت برنامج تجسس بصورة غير قانونية ضد مقربين من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وعدد كبير من الشخصيات العامة الأخرى.

مقر شركة إن.إس.أو في إسرائيل صاحبة برنامج بيغاسوس

مقر شركة "إن.إس.أو" في إسرائيل صاحبة برنامج بيغاسوس

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم (الإثنين السابع من فبراير/ شباط 2022) بمتابعة جدية لتقارير تتهّم الشرطة بالتجسس على عشرات الشخصيات البارزة في الدولة بشكل غير قانوني من خلال برنامج "بيغاسوس" المثير للجدل. وقال بينيت في بيان دافع فيه عن البرنامج الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية "بيغاسوسوغيره من الأدوات المشابهة مهمة لمحاربة الإرهاب ومنع الجريمة، لكن لم يكن الغرض منها أن تستهدف عامة الإسرائيليين أو المسؤولين"، مشيرا الى أن "الادعاءات خطيرة". وأضاف رئيس الوزراء "نتفهم خطورة الأمر".

مختارات

 وأفاد تقرير لصحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية نشر اليوم بأن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف عشرات الشخصيات من بينها أفنير نتانياهو نجل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو إلى جانب عدد من النشطاء والمسؤولين الحكوميين. وتحدّثت الصحيفة ذاتها الأسبوع الماضي عن استخدام البرنامج للتجسس على شاهد رئيسي في محاكمة نتانياهو وضد نشطاء قادوا الاحتجاجات المطالبة برحيل رئيس الوزراء السابق.

 وقال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف إنه سيطلب من وزارة العدل تشكيل لجنة تحقيق حكومية. وفي حال تمت الموافقة على التحقيق، فسيقوده قاض متقاعد ويستجوب في إطاره أي شخص داخل النظام السياسي والقانوني والأمني في محاولة للكشف عن "انتهاكات الخصوصية والحقوق المدنية".

مشاهدة الفيديو 01:25

الموساد يخصص استثمارات ضخمة لإدخال تقنيات حديثة في التجسس

 ووجهت للدولة العبرية انتقادات لتصديرها هذه التكنولوجيا إلى دول صاحبة سجل سيء في مجال حقوق الإنسان، لكن تقارير كالكاليست الأخيرة أثارت موضوع التجسس محليا ودفعت الحكومة إلى متابعة الموضوع بجدية.

 من جهته، شدّد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ على أن مصداقية المؤسسات الإسرائيلية على المحك. وقال الرئيس في معرض تعليقه على تقارير كالكاليست "يجب أن لا نخسر ديموقراطيتنا، يجب أن لا نفقد شرطتنا". وأضاف "بالتأكيد علينا أن لا نفقد ثقة الجمهور بها (الشرطة) وهذا يتطلب تحقيقا معمقا وشاملا".

 وبمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

 ووجدت شركة "إن إس أو" نفسها في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 تمّوز/يوليو وكشف أنّ برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة بينها رؤساء دول، و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.

 وبحسب تقرير كالكاليست الأخير فإن البرنامج استهدف عشرات الأشخاص ممن لم يشتبه بارتكابهم أي سلوك إجرامي ودون حصول الشرطة على الموافقة اللازمة من المحكمة.

مشاهدة الفيديو 01:44

التجسس على صحفيين ومعارضين ونشطاء حقوق إنسان

 وتضم القائمة شخصيات بارزة في وزارات المالية والعدل والاتصالات ورجل الأعمال المعروف رامي ليفي، بالإضافة إلى العديد من رؤساء البلديات والإسرائيليين الأثيوبيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد سوء سلوك الشرطة.

 ومن بين الأسماء التي أتى تقرير الصحيفة الإسرائيلية على ذكرها، إيلان يشوع الرئيس التنفيذي السابق لموقع "والا" الإخباري، ومن المتوقع أن يؤثر هذا على محاكمة نتانياهو الجارية والتي يواجه فيها تهما تتعلق بالفساد. وينفي نتانياهو جميع تلك المزاعم.

 ونشر أفنير نتانياهو الذي يبتعد عن الحياة العامة عبر حسابه على فيسبوك "حقا صدمت". وطالب محامو رئيس الوزراء السابق الإثنين بوقف المحاكمة إلى حين التحقيق في مزاعم التقارير المنشورة.

 الأسبوع الماضي، أفادت تقارير بالتجسس على شلومو فيلبر وهو حليف سابق لنتانياهو أصبح شاهد دولة في محاكمته.  ولم تأت تلك التقارير التي شبهها نتانياهو بـ "الزلزال" على ذكر بيغاسوس.  ونفى المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إيلي ليفي الإثنين في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) ارتكاب أي مخالفة. 

ح.ز/ ج.ع.م (أ.ف.ب / رويترز)

 

مواضيع ذات صلة

An engineer shows devices and explains the technology developed by the Israeli firm Cellebrite's technology on November 9, 2016 in the Israeli city of Petah Tikva. It only takes a few seconds for an employee of Cellebrite's technology, one of the world's leading hacking companies, to take a locked smartphone and pull the data from it. / AFP / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

اتهام خمسة إسرائيليين بالتواصل مع عميل إيراني 12.01.2022

جهاز الاستخبارات الداخلي الإسرائيلي يكشف أن عميلا إيرانيا، انتحل صفة يهودي يعيش في إيران، أقنع خمسة إسرائيليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بجمع معلومات تضمنت صورا للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في تل أبيب.

28.08.2016 An Israeli woman uses her iPhone in front of the building housing the Israeli NSO group, on August 28, 2016, in Herzliya, near Tel Aviv. Apple iPhone owners, earlier in the week, were urged to install a quickly released security update after a sophisticated attack on an Emirati dissident exposed vulnerabilities targeted by cyber arms dealers. Lookout and Citizen Lab worked with Apple on an iOS patch to defend against what was called Trident because of its triad of attack methods, the researchers said in a joint blog post. Trident is used in spyware referred to as Pegasus, which a Citizen Lab investigation showed was made by an Israel-based organization called NSO Group. / AFP / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

ردود أفعال دولية متابينة على فضيحة بيغاسوس.. دعاوى تشهير وتحقيقات 23.07.2021

تباينت ردود أفعال الدول التي وجدت نفسها في صميم فضيحة التجسس عبر برنامج بيغاسوس، إذ قرر المغرب رفع دعوى بتهمة التشهير، بينما باشرت المجر والجزائر التحقيق، تزامناً مع نفي السعودية والإمارات الاتهامات الموجهة إليهما.

An Israeli woman uses her iPhone in front of the building housing the Israeli NSO group, on August 28, 2016, in Herzliya, near Tel Aviv. Apple iPhone owners, earlier in the week, were urged to install a quickly released security update after a sophisticated attack on an Emirati dissident exposed vulnerabilities targeted by cyber arms dealers. Lookout and Citizen Lab worked with Apple on an iOS patch to defend against what was called Trident because of its triad of attack methods, the researchers said in a joint blog post. Trident is used in spyware referred to as Pegasus, which a Citizen Lab investigation showed was made by an Israel-based organization called NSO Group. / AFP / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

العفو الدولية: يجب وقف بيع تقنيات التجسس بعد فضيحة "بيغاسوس" 24.07.2021

طالبت منظمة العفو الدولية بوقف بيع واستخدام تقنيات التجسس بشكل مؤقت بعد فضيحة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي إلى حين وضع إطار تنظيمي لها، محذرة من التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم.