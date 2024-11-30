إسرائيل تحظر عودة نازحي 62 قرية في جنوب لبنان

فرض الجيش الإسرائيلي حظراً على عودة سكان 62 قرية جنوب لبنان إلى منازلهم، محذراً من مخاطر أمنية وشيكة حال عودتهم، في خطوة تعكس هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الدولة العبرية وحزب الله.

في خطوة تعكس تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) حظر عودة سكان 62 قرية جنوب لبنان إلى منازلهم، محذراً من أن مخالفة هذا القرار تعرض حياتهم للخطر. يأتي ذلك وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن القرار يهدف إلى ضمان الأمن في المنطقة، محذراً السكان اللبنانيين من أن مخالفة التعليمات قد تعرضهم وأسرهم للخطر. وأضاف الجيش أن الحظر يشمل التنقل إلى القرى أو الإقامة فيها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول دوافع القرار أو مدته. كما أوردت النبأ اليوم السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني) صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية (واي نت) في موقعها على الإنترنت، دول تفاصيل.

يتزامن هذا الإعلان مع اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله بشأن خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام بوساطة أمريكية وفرنسية، ويهدف إلى تهدئة الأوضاع المشتعلة منذ الحرب الأخيرة في غزة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب اللبناني أو حزب الله حول هذا القرار، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحظر يأتي كإجراء احترازي وسط تصعيد أمني في المنطقة الحدودية.

وتستمر الهدنة الحالية لمدة 60 يوماً، وسط آمال دولية بالتوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية، لكن التصعيد الأخير يثير المخاوف من انهيار الاتفاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت تنفيذ ضربة على "مواقع لبنى تحتية عسكرية" قريبة من الحدود بين سوريا ولبنان "يستخدمها حزب الله لتهريب أسلحة". وقال الجيش في بيان "تمّ تنفيذ الضربة بعد كشف عمليات تهريب أسلحة لحزب الله من سوريا إلى لبنان (...) الأمر الذي يشكّل تهديداً لدولة إسرائيل في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".

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نسب عودة النازحين إلى القرى الحدودية لا تتجاوز 10 %

وسجلت حركة عودة النازحين اللبنانيين تزايداً مستمراً ووصلت النسب المئوية لأكثر من 80 % منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت، لم تتجاوز نسب العودة إلى القرى الحدودية أكثر من 10 %، ويعود ذلك "لاستهدافات واعتداءات العدو الاسرائيلي للعائدين"، وعدم وجود منازل ومبان صالحة للسكن ووجود مخاطر مخلفات الحرب وفقدان الحاجات الضرورية الملحة للعيش في تلك القرى.

وأشارت إلى أن الحياة بدأت تأخذ مسارها الصحيح في قرى قضاء صور وبعض قرى مدينة بنت جبيل رغم المأسي، لافتة إلى أن هذه القرى تشهد ورش عمل ناشطة في إزالة الركام والحجارة من الطرقات لتسهيل حركة المرور للسيارات و تأمين الحاجات الضرورية والملحة للأهالي وخاصة المياه والكهرباء.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـمنظمة إرهابية.

ع.أ.ج/ خ.س (د ب أ، رويترز)