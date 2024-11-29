إسرائيل تحظر انتقال اللبنانيين جنوبا وتلوح بـ"حرب شديدة"

حذر الجيش الإسرائيلي السكان اللبنانيين من الانتقال جنوبا إلى أكثر من 60 قرية جنوبية حتى لا يعرضوا أنفسهم "للخطر". ووسط اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، هددت إسرائيل بـ"حرب شديدة" إذا انتهك حزب الله الاتفاق.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي اليوم الجمعة (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، أنه يُحظر على السكان اللبنانيين الانتقال جنوبا لخط من القرى ومحيطها حتى إشعار آخر.

وفي منشوره الأحدث على منصة "إكس"، دعا أدرعي السكان اللبنانيين إلى عدم العودة إلى أكثر من 60 قرية جنوبية، وقال إن "كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الخميس فرض حظر تجوال ليلي آخر في جنوب لبنان، وقال متحدث باسم الجيش إن الجيش منع الوصول إلى المناطق الحدودية جنوب نهر الليطاني بين الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت غرينتش) الخميس والسابعة صباح الجمعة. وهذا الحظر هو الثاني منذ بدء سريان اتفاق وقف لإطلاق النار صباح الأربعاء، إذ كان قد أعلن حظر تجول مماثل مساء الأربعاء.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يتعين على حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يتدفق على بعد نحو 30 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني ، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

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وذكر الجيش الإسرائيلي أنه فتح النار أمس الخميس على من وصفتهم بأنهم "مشتبه بهم" قدموا في مركبات وصلت إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، وقال إن هذا يمثل خرقا لاتفاق وقف اطلاق النار.

ومن جانبه أتهم الحزب إٍسرائيل بخرق الاتفاق، وقال حسن فضل الله النائب البرلماني عن حزب الله الخميس للصحفيين إن "العدو الإسرائيلي يعتدي على العائدين إلى القرى الأمامية".

ومن المقرر، وفق الاتفاق، أن تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيا من لبنان خلال 60 يوما.

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس من "حرب شديدة" في لبنان اذا انتهك حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ وسط تبادل اتهامات بخرقه. وقال نتانياهو في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية "إذا تطلب الأمر، وفي حالة حدوث انتهاك للخطوط العريضة لوقف إطلاق النار، فقد أعطيت توجيهاتي إلى الجيش لشنّ حرب شديدة".

وأعلن الجيس الإسرائيلي الخميس أنّه نفّذ غارة جوية على منشأة تابعة لحزب الله، في أول ضربة منذ بدء سريان الاتفاق، بينما اتّهمها الجيش اللبناني بخرق الاتفاق "عدة مرات".

ع.ج.م/و.ب (رويترز، أ ف، دب أ)