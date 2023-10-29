إسرائيل تحث روسيا على حماية الإسرائيليين واليهود في داغستان

حثت إسرائيل السلطات الروسية اليوم الأحد (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) على حماية الإسرائيليين واليهود في المناطق الواقعة تحت ولايتها في أعقاب تقارير إعلامية عن احتمال تعرضهم لأعمال انتقامية من جانب محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جمهورية داغستان الروسية. ‭‭ ‬‬

وجاء في بيان لوزارة الخارجية في القدس أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود. وأضاف البيان أن "دولة إسرائيل تنظر إلى المحاولات التي تستهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان على أنها أمر خطير".

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات من مطار محج قلعة في داغستان تظهر عشرات الشبان الغاضبين بسبب حرب غزة وهم يقتحمون المدرج بحثا عن ركاب رحلة قادمة من تل أبيب. وجاء في بيان وزارة الخارجية الاسرائيلية "تتوقع إسرائيل من سلطات إنفاذ القانون الروسية حماية جميع المواطنين الإسرائيليين واليهود، أيا كانوا، واتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب وضد التحريض الجامح الموجه ضد اليهود والإسرائيليين".

وذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن رحلة طيران من إسرائيل إلى جمهورية داغستان الروسية قد اضطرت إلى تغيير وجهة هبوطها بالعاصمة محج قلعة اليوم الأحد، بعدما اجتاح متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين المطار المتجهة إليه، وذلك بهدف الاعتداء على الركاب الإسرائيليين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، أن الطائرة هبطت في مطار بديل، لكنها تعرضت لأعمال شغب هناك أيضا. وجاء في التقرير أن الركاب تلقوا تعليمات بالبقاء داخل الطائرة، وتم استدعاء شرطة مكافحة الشغب إلى المكان من أجل حمايتهم. وأظهرت لقطات مصورة حشدا يجتاح صالة ركاب أحد المطارات بعدما علموا بقدوم رحلة الطيران الإسرائيلية.

بيد أن وكالة الطيران الروسية أعلنت "تحرير" مطار محج قلعة في جمهورية داغستان من المحتجين الذين اقتحموه بحثا عن مسافرين إسرائيليين قادمين من تل أبيب. وقالت الوكالة في بيان على تطبيق تلغرام "اعتبارا من الساعة 22:00 (19:00 ت.غ)، وبفضل جهود وكالات إنفاذ القانون، جرى تحرير المطار من مواطنين متسللين غير مرخص لهم بالدخول". وأضافت الوكالة أن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ع.ش/ ص.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب)