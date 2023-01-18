إسرائيل تحتفل بالذكرى 75 للتأسيس في ظل احتجاجات ضد الحكومة

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تحتفل إسرائيل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الدولة. وجاءت هذه المناسبة بعد يوم من الاحتفال بـ"يوم الذكرى" تكريمًا للجنود الذين سقطوا ضحايا لهجمات إرهابية.
وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ أكاليل الزهور على نصب ياد فاشيم التذكاري حيث تحيي إسرائيل اليوم ذكرى المقاومة اليهودية وملايين اليهود الذين قتلوا خلال المحرقة النازية (الهولوكوست).
تربط ألمانيا بإسرائيل علاقة خاصة تبقى مطبوعة بالمحرقة والقتل الجماعي لليهود في حقبة ألمانيا النازية. لكن العلاقات بين الجانبين تطورت بشكل كبير منذ تأسيس إسرائيل في 1948، رغم مرورها بمراحل حرجة.
بينما تستعد إسرائيل للاحتفال بعيد الاستقلال الـ 75، يبدو أن البلاد عند مفترق طرق، فقد أدى مشروع الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة اليمينية المتطرفة إلى انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي، بشكل لم يشهده من قبل.
استأنفت ألمانيا خلال الأسبوع الجاري مع إسرائيل محادثات حول نيتها شراء منظومة صواريخ "آرو3 " الدفاعية الإسرائيلية. والمفاوضات تحقق تقدما كبيرا بعد ورود موافقة من واشنطن، الشريكة في المشروع.
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