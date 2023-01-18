 إسرائيل تحتفل بالذكرى 75 للتأسيس في ظل احتجاجات ضد الحكومة | DW الأخبار | DW | 26.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

إسرائيل تحتفل بالذكرى 75 للتأسيس في ظل احتجاجات ضد الحكومة

تحتفل إسرائيل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الدولة. وجاءت هذه المناسبة بعد يوم من الاحتفال بـ"يوم الذكرى" تكريمًا للجنود الذين سقطوا ضحايا لهجمات إرهابية.

المزيد من المركز الإعلامي

تعد مؤسسة ياد فاشيم في القدس أكبر مركز عالمي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية

مرور سبعين عاما على تأسيس نصب "ياد فاشيم" التذكاري 18.01.2023

تعد مؤسسة ياد فاشيم في القدس أكبر مركز عالمي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية

مرور سبعين عاما على تأسيس نصب "ياد فاشيم" التذكاري 18.01.2023

افتتح البرلمان الألماني معرضا جديدا يضم مقتنيات تذكارية مأخوذة من مركز ياد فاشيم الخاص بإحياء ذكرى المحرقة النازية.

برلين.. معرض في البوندستاغ بمناسبة الذكرى الـ70 لـ"ياد فاشيم" 27.01.2023

زار الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير برفقة نظيره الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ النصب التذكاري لضحايا المحرقة النازية.

الرئيس الأسرائيلي يدعو إلى تعزيز الشراكة الإسرائيلية-الألمانية 06.09.2022

المزيد DW الأخبار

أزمة المياه تدفع الحكومة التونسية لتضييق الخناق على المزراعين

أزمة المياه تدفع الحكومة التونسية لتضييق الخناق على المزراعين 26.04.2023

أجبرت طواقم عمل كهرباء غزة سكان القطاع على فصل عدادات قياس سحب التيار وتحويلها إلى أخرى ذكية مسبقة الدفع

إجبار المواطنين في غزة على تركيب عدادات للكهرباء مسبقة الدفع 26.04.2023

يسعى اللاجئ السوري عدنان الموسى الفرملي للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة لذوي الاحتياجات الخاصة باريس 2024.

لاجئ سوري يحلم بالتألق في الألعاب البارالمبية في باريس 2024 26.04.2023

كان يُفترض أن تحلق المروحية الصغيرة جيني خمس مرات فقط فوق سطح المريخ، لكنها الآن أكملت رحلتها الخمسين.

مروحية المريخ "جيني" تواصل تحليقها التدريبي 26.04.2023

اقرأ أيضا

An elderly man places a wreath on a marker for the Auschwitz concentration camp in the Hall of Remembrance during the Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Day at the Yad Vashem Holocaust Museum in Jerusalem, Israel, Tuesday, April 18, 2023. (AP Photo/Ariel Schalit)

إسرائيل تحيي ذكرى ضحايا المحرقة والمقاومة اليهودية 18.04.2023

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ أكاليل الزهور على نصب ياد فاشيم التذكاري حيث تحيي إسرائيل اليوم ذكرى المقاومة اليهودية وملايين اليهود الذين قتلوا خلال المحرقة النازية (الهولوكوست).

04.09.2022 Die Flagge Israels weht anlässlich des Besuchs des israelischen Präsidenten Herzog vor der Kuppel des Reichstagsgebäudes. Herzog beginnt an diesem Sonntag einen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland.

ألمانيا وإسرائيل.. "مسؤولية أبدية" رغم التباين في وجهات النظر 25.04.2023

تربط ألمانيا بإسرائيل علاقة خاصة تبقى مطبوعة بالمحرقة والقتل الجماعي لليهود في حقبة ألمانيا النازية. لكن العلاقات بين الجانبين تطورت بشكل كبير منذ تأسيس إسرائيل في 1948، رغم مرورها بمراحل حرجة.

Demo Jerusalem Yehudit Elkana portraits Ort: Jerusalem Datum: 15.4.2023 Another demonstration against the controversial judicial overhaul in Jerusalem near the president's residence

في الذكرى الـ 75 لتأسيسها: إسرائيل منقسمة أكثر من أي وقت مضى 26.04.2023

بينما تستعد إسرائيل للاحتفال بعيد الاستقلال الـ 75، يبدو أن البلاد عند مفترق طرق، فقد أدى مشروع الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة اليمينية المتطرفة إلى انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي، بشكل لم يشهده من قبل.

A handout picture released by the Israeli Defence Ministry on December 10, 2015, shows the launch of an Israeli Arrow 3 missile, at an undisclosed location in southern Tel Aviv. Israel and the United States successfully tested a ballistic missile interceptor, designed to shoot down missiles above the atmosphere and intended to serve as Israel's uppermost missile interception system, as the Jewish state seeks to upgrade its defences in the face of regional threats, officials said. AFP PHOTO / HO / ISRAELI DEFENCE MINISTRY == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ISRAELI DEFENCE MINISTRY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == (Photo by HO / ISRAELI DEFENCE MINISTRY / AFP)

إسرائيل: مفاوضات متقدمة مع ألمانيا لشراء منظومة صواريخ 20.04.2023

استأنفت ألمانيا خلال الأسبوع الجاري مع إسرائيل محادثات حول نيتها شراء منظومة صواريخ "آرو3 " الدفاعية الإسرائيلية. والمفاوضات تحقق تقدما كبيرا بعد ورود موافقة من واشنطن، الشريكة في المشروع.