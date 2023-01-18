إسرائيل تحتفل بالذكرى 75 للتأسيس في ظل احتجاجات ضد الحكومة

في الذكرى الـ 75 لتأسيسها: إسرائيل منقسمة أكثر من أي وقت مضى

بينما تستعد إسرائيل للاحتفال بعيد الاستقلال الـ 75، يبدو أن البلاد عند مفترق طرق، فقد أدى مشروع الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة اليمينية المتطرفة إلى انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي، بشكل لم يشهده من قبل.