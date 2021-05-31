إسرائيل تتهم حماس باستخدام برج الجلاء.. و أسوشيتد برس تطالب بأدلة

قالت إسرائيل الثلاثاء (الثامن من يونيو/ حزيران 2021) إن حركة حماس استخدمت مبنى كان يستضيف مؤسسات إعلامية دولية في غزة قبل أن تدمّره ضربة جوية إسرائيلية، للتشويش على أنظمة الدفاع الجوي، عارضة مساعدة وكالة أسوشييتد برس لإعادة بناء مكتبها.

وقدم سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة جلعاد أردان التوضيح الاكثر تفصيلا منذ قرار الدولة العبرية ضرب برج الجلاء أاثناء لقائه رئيس وكالة الانباء الأميركية غاري برويت في مقرها في نيويورك.

وقال أردان إن "وحدة (في حماس) كانت تطور نظام تشويش إلكتروني يستخدم ضد نظام القبة الحديدية الدفاعي". وأشاد بدور "أسوشييتد برس" مع وكالة فرانس برس ووكالة رويترز، وقال إنه لا يتصور أن موظفي الوكالة الأميركية كانوا على علم باستخدام حماس للمبنى.

وصرّح في بيان صدر غداة لقائه مسؤولي الوكالة أن "إسرائيل فعلت كل ما في وسعها لضمان ألا يصاب موظفون أو مدنيون خلال هذه العملية المهمة".

وتابع "بالمقابل، حماس منظمة إرهابية لا تبالي بالصحافة. وتعمد إلى وضع آلة الارهاب في مناطق مدنية بما في ذلك المكاتب التي تستخدمها وسائل الإعلام الدولية".

وأوضح أردان أن إسرائيل "ترغب بمساعدة" أسوشييتد برس في إعادة بناء مكتبها في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس منذ 14 عاما.

وإذ رحبت بمناقشة "إيجابية وبناءة" مع الدبلوماسي الإسرائيلي، قالت وكالة أسوشييتد برس في بيان إنها لم تتلق "أدلة تثبت هذه التأكيدات" في إشارة إلى ما تبلغته من اردان، مضيفة أن "أسوشييتد برس لا تزال تدعو إلى نشر كل الأدلة التي في حوزة الإسرائيليين بحيث تكون الوقائع في متناول الرأي العام".

وكانت أسوشييتد برس وعدة منظمات حقوقية دولية مدافعة عن الإعلام دعت في وقت سابق لإجراء تحقيق مستقل في مزاعم أن حماس كانت تستخدم برج الجلاء لأغراض عسكرية.

ودمّرت الضربة الجوية، التي سوّت البرج بالأرض، مكاتب شبكة الجزيرة القطرية. وكانت الجزيرة بثّت مباشرة حوارا هاتفيا يطلب خلاله صاحب المبنى من مسؤول عسكري إسرائيلي منحهم عشر دقائق إضافية للإخلاء، لكن المسؤول رفض.

وجاء الهجوم خلال نزاع بين إسرائيل وحماس استمر 11 يوما بين 10 و21 أيار/مايو. وقتلت الغارات الجوية وقذائف المدفعية الإسرائيلية منذ العاشر من أيار/مايو، 254 فلسطينيا في قطاع غزة بينهم 66 طفلا وعددا من المقاتلين، وإصابة أكثر من 1900 شخص، فيما تسببت الصواريخ الفلسطينية بمقتل 13 شخصا في إسرائيل بينهم طفل وفتاة وجندي، وإصابة 357 آخرين.

ع.ا/ ع.ش ( أ ف ب)