إسرائيل تتهم إيران بتدبير هجوم على إسرائيليين في قبرص

اتهمت إسرائيل إيران اليوم الاثنين (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) بتدبير محاولة للاعتداء على إسرائيليين في قبرص، بعدما قالت شرطة الجزيرة إنها ألقت القبض على مسلح.

وأفادت قناة الأخبار القبرصية "فيلينيوز" ووسائل إعلام في قبرص أن مواطنا أذربيجانيا يبلغ 29 عاماً اعتُقل في نيقوسيا وبحوزته مسدس وكاتم صوت في سيارته. وأضافت أنه يشتبه بأن الرجل قاتل محترف يريد استهداف "إسرائيليين يمارسون نشاطات تجارية في قبرص".

وكان رئيس شرطة قبرص ستيليوس باباثيودورو قد قال في وقت سابق اليوم الاثنين للصحفيين "اعتُقل شخص عُثر بحوزته على مسدس وطلقات". وأضاف "إنها قضية حساسة، لذلك قُدم طلب لحبسه احتياطيا...".

وقال ماتان سيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان "كانت تلك حادثة إرهابية أدارتها إيران ضد رجال أعمال إسرائيليين يعيشون في قبرص".

سفارة إيران: مزاعم لا أساس لها

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس "أحبطنا هجوما إيرانيا ضد أهداف إسرائيلية في قبرص". وأضاف "سنواصل العمل لحماية مواطنينا وضمان أمن إسرائيل في كل مكان وفي مواجهة أي تهديد".

ووصفت سفارة إيران في قبرص اليوم اتهامات إسرائيل بأنها "لا أساس لها". وقالت السفارة في رد بالبريد الإلكتروني على طلب رويترز الحصول على تعقيب "هذا النظام يصدر دائما مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وذكرت وسائل إعلام قبرصية نقلا عن مصدر في الشرطة أن المشتبه به، الذي لم توجه له اتهامات بعد، اعتقل في 27 سبتمبر/ أيلول في العاصمة نيقوسيا بعد عبوره مباشرة بسيارة من نقطة تفتيش تربط بين شمال الجزيرة الذي يسيطر عليه القبارصة الأتراك إلى الشطر الجنوبي في الجزيرة المقسمة.

مشاهدة الفيديو 02:31 شارك ايران تتهم اسرائيل بتخريب مصنع نووي إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3ruHb إيران تتهم إسرائيل باستهداف مفاعل نطنز النووي

"حرب ظل" بين إسرائيل وإيران

وبدا أن إسرائيل تلمح إلى أن أجهزة مخابراتها أسهمت في إحباط مؤامرة الهجوم المشتبه به. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للصحفيين عندما سئل عن الحادث "هناك تهديدات أمنية. كما يمكنكم أن تروا، شين بيت (المخابرات الداخلية الإسرائيلية)، والموساد (المخابرات الخارجية).. جميع قوات الأمن تعرف كيف تواجهها". ومضى قائلا "الحقيقة أننا موجودون، نحن ندبر الأمور".

وذكرت وسائل الإعلام القبرصية أن المشتبه به جاء إلى الجزيرة قبل 20 يوما من إلقاء القبض عليه واستأجر سيارتين واستعمل دراجة كهربائية (سكوتر) للتنقل مرارا إلى الشطر الشمالي من الجزيرة عبر معبر للمشاة.

ونفى ماتان سيدي في بيانه تقارير إعلامية محلية أمس الأحد وصفت الاعتقال بأنه إحباط محاولة اغتيال لها دوافع إجرامية لقطب الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من بين نشاطاته مقامرات وعقارات عبر الإنترنت، قد يكون استهدف بسبب خلاف تجاري.

وانخرطت إيران وإسرائيل في ما يسمى بـ "حرب الظل". وتعرضت سفن مرتبطة بإيران وإسرائيل لهجمات في الأشهر الماضية ويتبادل الطرفان الاتهامات بالوقوف وراء بعضها. كما سبق للجمهورية الإسلامية أن اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف هجمات طالت منشآتها النووية التي تقول إنها مدنية، وعمليات اغتيال استهدفت علماء إيرانيين بارزين.

ص.ش / ع أ ج (رويترز، أ ف ب)