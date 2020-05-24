 إسرائيل تبدأ في بناء ″مستوطنة ترامب″ الجديدة في الجولان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.06.2020

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أخبار

إسرائيل تبدأ في بناء "مستوطنة ترامب" الجديدة في الجولان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته قد بدأت خطوات عملية لتشييد مستوطنة باسم "ترامب" على مرتفعات الجولان، حيث من المتوقع أن ترصد الحكومة الإسرائيلية 2.3 مليون دولار لإقامة المستوطنة.

إزالة الستار عن مشروع بناء مستوطنة ترامب فوق الجولان

إزالة الستار عن مشروع بناء مستوطنة "ترامب" فوق الجولان

بدأت إسرائيل اليوم الأحد (14 يونيو/ حزيران 2020) في بناء مستوطنة جديدة على مرتفعات الجولان السورية التى تسيطر عليها إسرائيل والتي أطلقت عليها اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية "سنبدأ اليوم في الخطوات العملية لبناء "رامات ترامب" في مرتفعات الجولان". يذكر أن "رامات ترامب" بالعبرية تعني مرتفعات ترامب.

مختارات

ستتولى ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وهو ما يعتبره وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فرصة لمحاولة لعب دور ما للتوسط في حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. (11.06.2020)

تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مناقشة سبل ضم المستوطنات وغور الأردن إلى إسرائيل، كجزء من "صفقة القرن"، هذا التوقيت يطرح تساؤلات حول أسباب التركيز على ذلك بدلا من حشد الجهود لمواجهة تحديات كورونا الصحية والاقتصادية؟ (14.05.2020)

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الحكومة تعتزم الموافقة على الميزانية المبدئية بقيمة 8 ملايين شيكل إسرائيلي (2.3 مليون دولار) لإقامة المستوطنة.

ومن المنتظر أن يعيش في هذه المستوطنة 120 عائلة إسرائيلية. وقبل عام، وافقت حكومة نتنياهو آنذاك على قرار بتسمية مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان السورية التي تسيطر عليها إسرائيل باسم الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن في آذار/مارس 2019 سيادة إسرائيل على المرتفعات الاستراتيجية التي تطل على بحيرة طبرية بشمال إسرائيل. 

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية في حرب عام 1967 وضمتها إليها في عام 1981، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

م.أ.م/ ع.ش ( د ب أ)

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مرتفعات الجولان: مستوطنة جديدة تحمل إسم ترامب

 

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