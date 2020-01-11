 إسرائيل تبدأ تأسيس شبكة مجسات لكشف الأنفاق على الحدود مع لبنان | أخبار | DW | 19.01.2020

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أخبار

إسرائيل تبدأ تأسيس شبكة مجسات لكشف الأنفاق على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد إطلاق شبكة مجسات تحت الأرض على امتدد الحدود مع لبنان لرصد بناء أي نفق عبر الحدود.

Libanon l Hisbollah-Tunnel - Israel baut Anti-Tunnel-Warnsystem zum Libanon (picture alliance/AP Photo/S. Scheiner)

أحد الأنفاق التي تمّ اكتشافها على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر: "بدأ الجيش اليوم الأحد نشر بنية تحتية تكنولوجية لكشف ورصد مواقع الحفر التحت أرضي على الحدود مع لبنان ... في خطوة وقائية". ولفت إلى أنه "لا توجد أية معلومات جديدة عن أنفاق إرهابية أخرى قام حزب الله بحفرها منذ إحباط أنفاقه الستة الخارقة للحدود في حملة /درع الشمال/ العام الماضي"، وأضاف أن "الحديث يتعلق بخطوة وقائية وبمثابة ورقة أمان. وإذا كُشف عن نشاط تحت أرضي آخر سيتم إحباطه مثلما حدث في السابق".

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لبنان - البلد الرهينة

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إبلاغ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، المنتشرة على الحدود بين الجانبين.

وذكر أدرعي أن الأعمال "بدأت اليوم في منطقة مسغاف عام، في مقابل قرية عديسة، ومن المخطط أن تتوسع إلى مناطق أخرى على طول الحدود مع لبنان وفقا للحاجات العملياتية ولتقدير الوضع". وشدد على أن جميع النشاطات ستتم على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ونشبت آخر حرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في عام 2006.

و.ب/ح.ز (د ب أ، رويترز)

 

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