إسرائيل تبحث مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار في غزة

من المتوقع أن تبحث حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدراسة مقترح مضري لإنهاء الحرب في قطاع غزة.، وذلك تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في خضم تواصل المعارك الضارية في القطاع.

تعتزم حكومة الحرب الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم الاثنين (25 ديسمبر/ كانون الأول 2023) بحث اقتراح مصري لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت في وقت متأخر من مساء الأحد أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا في وقت سابق أن مصر قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد يوم الأحد أنهم سيواصلون القتال حتى يتم هزيمة حركة حماس الفلسطينية بالكامل. وقال نتنياهو إن هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن والتأكد من أن قطاع غزة لم يعد يشكل تهديدا لإسرائيل. وذكرت قناة الشرق للأخبار السعودية، في نفس اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة أن الاقتراح المصري ينص على إنهاء الحرب على عدة مراحل.

ويشير المقترح إلى أنه في مرحلته الأولى، سيكون الهدف فرض وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل. خلال هذا الوقت، سيتم إطلاق سراح 40 رهينة. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 120 أسيرا فلسطينيا لديها. وسيلي ذلك -في المرحلة الثانية-إجراء حوار فلسطيني-فلسطيني برعاية مصر. وتنص المرحلة الثالثة بعد ذلك على وقف كامل لإطلاق النار واتفاق شامل بشأن تبادل الرهائن والأسرى. وفي خطوة أخيرة، تسحب إسرائيل جيشها من القطاع، ويتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم.

النزوح إلى المواصي بعد أن أعلنها الجيش الإسرائيلي منطقة آمنة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل اثنين من جنوده أثناء القتال في شمال غزة، لترتفع حصيلة القتلى إلى 156. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش القول إن الجنديين قتلا أمس الأحد. وقد أصيب جندي آخر بإصابات خطيرة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأحد أن ما لا يقل عن 15 جنديا من عناصره قتلوا في غزة منذ يوم الجمعة الماضي.

وتواصل اسرائيل الإثنين قصف قطاع غزة حيث تهدد مجاعة المدنيين بعد ليلة عيد ميلاد حزينة للفلسطينيين في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة تحت وطأة الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين. وفي ليلة الميلاد، لم يتوقف القصف في القطاع الفلسطيني. وفي وقت مبكر من الإثنين، أسفر قصف عن مقتل 12 شخصا بالقرب من قرية الزوايدة الصغيرة (وسط)، حسب السلطات الصحية التابعة لحركة حماس. وقالت الوزارة في بيان إن قصفا في خان يونس (جنوب) أودى بحياة 18 شخصا على الأقل. ووجهت اسرائيل نحو خمسين ضربة متتالية لوسط القطاع.

وشهدت نهاية الأسبوع سقوط عدد كبير من القتلى في القطاع المكتظ بالسكان وتسيطر عليه منذ 2007 حركة حماس التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تنظيما إسلاماويا إرهابيا.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ، أ.ف.ب)