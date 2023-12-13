إسرائيل تؤكد مواصلة الحرب ضد حماس "مع أو بدون الدعم الدولي"

بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، في قطاع عزة، أكدت إسرائيل أنها ستواصل الحرب ضد حركة حماس "حتى النصر" وذلك "مع أو بدون الدعم الدولي".

تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء (13 كانون الأول/ديسمبر 2023) بمواصلة الحرب في غزة "حتى النصر وإبادة حماس".

وقال نتانياهو في بيان مسجّل بالفيديو أصدره مكتبه موجّه إلى لواء سلاح المدرعات الذي يقاتل في غزة "أريدكم أن تستمروا.. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك". وتابع "أقول ذلك في ظل الألم الشديد، ولكن أيضًا في ظل الضغوط الدولية".

وفي نفس السياق أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن الحرب ضد حماس في غزة ستتواصل "مع أو بدون الدعم الدولي".

وقال كوهين في بيان نشرته وزارته إن "إسرائيل ستواصل الحرب ضد حماس مع أو بدون الدعم الدولي. وقف لإطلاق النار في المرحلة الحالية هو هدية لمنظمة حماس الإرهابية، وسيسمح لها بالعودة وتهديد سكان إسرائيل".

ومساء الثلاثاء، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 صوتاً من أصل 193 قراراً غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة.

وصوّتت إسرائيل والولايات المتحدة ضد القرار. وفيما ندد سفير إٍسرائيل بالقرار، رحب به السفير الفلسطيني ووصفه بـ"التاريخي".

وتعهّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ العام 2007، بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورغم القرار الأممي، تواصل القصف الجوي والقتال البري طوال الليل في أنحاء قطاع غزة، خصوصاً في خان يونس ورفح في الجنوب وفي مدينة غزة في الشمال، وفق ما أفاد مراسلون في وكالة فرانس برس.

الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار وقف إطلاق نار فوري في غزة، وإسرائيل والولايات المتحدة ترفضان القرار To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ورغم دعمه القوي لإسرائيل، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لمعارضتها حل "الدولتين" مع الفلسطينيين، وحذّر من خسارة الدعم الدولي لحربها. وفي خطابه، أكّد الرئيس الأمريكي أنّه "ليس هناك أيّ شكّ في ضرورة القضاء على حماس". وخلال تجمع لجمع تبرّعات لحملته الانتخابية في واشنطن، قال بايدن إنّ إسرائيل تحظى اليوم بدعم "أوروبا" و"معظم دول العالم" بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس عليها انطلاقاً من غزة. وأضاف "لكنّهم (الإسرائيليون) بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي".

كما أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأربعاء مجموعة عقوبات جديدة على مسؤولين في حماس وأشخاص مرتبطين بها، مؤكدتين أنّهما تريدان مكافحة تمويل الحركة .

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

من جهة أخرى قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إنها "تؤيد" فرض عقوبات على "المتطرفين" من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، مندّدة أمام البرلمان الأوروبي ب"تصاعد" أعمال العنف التي يمارسونها والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.

خ.س/ع.ج.م/ز.أ.ب (أ ف ب)