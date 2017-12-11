إسرائيل تؤكد زيارة ثلاثة وفود عراقية لها خلال العام الماضي

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي اليوم (الاثنين السابع من يناير/ كانون الثاني 2019) وزارة الخارجية العراقية إلى التحقيق فيما ورد بوسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى إسرائيل.

وطالب الكعبي، في بيان صحفي اليوم "لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا إسرائيل وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب إن صحت الزيارة ".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد ذكرت على حسابها باللغة العربية على موقع "تويتر"، أن ثلاثة وفود عراقية زارت إسرائيل خلال العام الماضي وأن آخر زيارة كانت قبل عدة أسابيع. وضمت الوفود شخصيات سنية وشيعية لها تأثير بالعراق.

وزارت هذه الشخصيات متحف "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى المحرقة، واجتمعت بأكاديميين ومسؤولين إسرائيليين، وفقا للوزارة. وشددت الوزارة على أنها "تدعم هذه المبادرة". ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر سياسية القول إن "الهدف من هذه الزيارات هو إنشاء بنية تحتية مستقبلية لعلاقات بين البلدين". ولم يصدر بعد أي تعقيب من الحكومة العراقية. تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين العراق وإسرائيل.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ)