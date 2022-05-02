إسرائيل: بوتين يهاتف بينيت ويعتذر عن تصريح لافروف بشأن هتلر

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت الخميس (الخامس من مايو/ أيار 2022) اعتذاره عن التصريح الذي أدلى به وزير خارجيته سيرغي لافروف وقال فيه إنّ لأدولف هتلر "دماً يهودياً".

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إنّ "رئيس الوزراء قبِل اعتذار الرئيس بوتين عن تصريح لافروف وشكره على توضيح موقفه بشأن الشعب اليهودي وذكرى المحرقة".

اعتذار من بوتين يعتبر غير عادي تماما ولم يصدر الكرملين بداية أي تأكيد لمثل هذا الاعتذار. وخلافاً لبيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية فإنّ البيان الذي أصدره الكرملين بشأن المكالمة الهاتفية الخميس خلا من أيّ إشارة إلى أيّ اعتذار قدّمه بوتين لبينيت.

وفي بيانه اكتفى الكرملين بالقول إنّ الزعيمين شدّدا خصوصاً على أهمية التاسع من أيار/مايو، اليوم الذي تحيي فيه موسكو الذكرى السنوية لانتصارها على النازية والذي سيتيح هذا العام "تكريم ذكرى كل ضحايا" الحرب العالمية الثانية "بمن فيهم ضحايا المحرقة".

وقيل أيضا إن الرئيس الروسي أكد في المكالمة الهاتفية على العلاقات الودية بين بلاده وإسرائيل. وكان موضوع المكالمة هو أيضًا المعارك في أوكرانيا.

وذكّر الرئيس الروسي وفقا للبيان، بأن 40 بالمئة من اليهود الذين قتلوا في معسكرات الإبادة وجراء العمليات العقابية النازية، كانوا من مواطني الاتحاد السوفياتي، وطلب من بينيت نقل تمنياته بموفور الصحة والرفاه إلى المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية المقيمين في إسرائيل.

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ردود غاضبة على تصريحات لافروف

وأثار لافروف غضبًا في إسرائيل ودول أخرى في مقابلة عبر التلفزيون الإيطالي حول الحرب في أوكرانيا، والتي بثت يوم الأحد. وتبرر موسكو الهجوم على أوكرانيا المجاورة بـ "نزع النازية" المزعوم، على الرغم من أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو من أصل يهودي.

وقال لافروف إن الرئيس الأوكراني فولوديمير "زيلينسكي يرد على هذه الحجة بالقول كيف يمكن للنازية أن تكون موجودة (في أوكرانيا) إذا كان هو نفسه يهوديا. يمكن أن أكون مخطئا لكن هتلر نفسه كان دم يهودي يسري في عروقه".

وأدلى لافروف بهذه التصريحات لمحطة "ميدياست" الإيطاليّة ثم نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الاثنين إن "تصريحات الوزير لافروف فاضحة ولا تُغتفر وخطأ تاريخي مروّع" وأعلن أنه استدعى السفير الروسي لدى الدولة العبرية للحصول على "توضيحات".

وردّاً على تصريح لافروف أيضا، أدان بينيت استخدام محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية "أداة سياسية". وقال في بيان نشره مكتبه "لا حرب في عصرنا تشبه الهولوكوست أو يمكن مقارنتها بالهولوكوست"، مشدداً على أنّ "استخدام إبادة اليهود كأداة سياسية يجب أن يتوقف فوراً".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)