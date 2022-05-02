 إسرائيل: بوتين يهاتف بينيت ويعتذر عن تصريح لافروف بشأن هتلر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.05.2022

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إسرائيل: بوتين يهاتف بينيت ويعتذر عن تصريح لافروف بشأن هتلر

بعد الخلاف حول تصريحات سيرغي لافروف التي انتُقدت باعتبارها معادية للسامية، اعتذر رئيس الكرملين فلاديمير بوتين، بحسب بيان إسرائيلي. اعتذار من بوتين يعتبر غير عادي تماما ولم يصدر الكرملين بداية أي تأكيد لمثل هذا الاعتذار.

رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في ضيافة الرئيس الروسي فلاديمير في سوتشي (22/10/2021)

إسرائيل تقول إن رئيس وزرائها نفتالي بينيت قبل اعتذار الرئيس الروسي عن تصريحات لوزير خارجيته أثارت غضباً عارماً في إسرائيل.

مختارات

صعدت روسيا من لهجتها مع إسرائيل عقب انتقادات الدولة العبرية تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد زعم فيها وجود خلفية يهودية لأدولف هتلر، وأتهمت موسكو إسرائيل بـ"دعم النازيين الجدد في أوكرانيا".

شجب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي قال إن أدولف هتلر "كان دمه يهوديًا"، واستدعى السفير الروسي للحصول على "توضيحات".

في مقابلة مع DW، ناشد كبير حاخامات أوكرانيا، موشيه رؤوفين أزمان، الروس إنهاء الحرب. كما تحدث عن حياة الطائفة اليهودية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت الخميس (الخامس من مايو/ أيار 2022) اعتذاره عن التصريح الذي أدلى به وزير خارجيته سيرغي لافروف وقال فيه إنّ لأدولف هتلر "دماً يهودياً".

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إنّ "رئيس الوزراء قبِل اعتذار الرئيس بوتين عن تصريح لافروف وشكره على توضيح موقفه بشأن الشعب اليهودي وذكرى المحرقة".

اعتذار من بوتين يعتبر غير عادي تماما ولم يصدر الكرملين بداية أي تأكيد لمثل هذا الاعتذار. وخلافاً لبيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية فإنّ البيان الذي أصدره الكرملين بشأن المكالمة الهاتفية الخميس خلا من أيّ إشارة إلى أيّ اعتذار قدّمه بوتين لبينيت.

وفي بيانه اكتفى الكرملين بالقول إنّ الزعيمين شدّدا خصوصاً على أهمية التاسع من أيار/مايو، اليوم الذي تحيي فيه موسكو الذكرى السنوية لانتصارها على النازية والذي سيتيح هذا العام "تكريم ذكرى كل ضحايا" الحرب العالمية الثانية "بمن فيهم ضحايا المحرقة".

وقيل أيضا إن الرئيس الروسي أكد في المكالمة الهاتفية على العلاقات الودية بين بلاده وإسرائيل. وكان موضوع المكالمة هو أيضًا المعارك في أوكرانيا.

 وذكّر الرئيس الروسي وفقا للبيان، بأن 40 بالمئة من اليهود الذين قتلوا في معسكرات الإبادة وجراء العمليات العقابية النازية، كانوا من مواطني الاتحاد السوفياتي، وطلب من بينيت نقل تمنياته بموفور الصحة والرفاه إلى المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية المقيمين في إسرائيل.

مشاهدة الفيديو 02:20

ناجية من معسكرات الاعتقال النازي تروي قصتها

ردود غاضبة على تصريحات لافروف

وأثار لافروف غضبًا في إسرائيل ودول أخرى في مقابلة عبر التلفزيون الإيطالي حول الحرب في أوكرانيا، والتي بثت يوم الأحد. وتبرر موسكو الهجوم على أوكرانيا المجاورة بـ "نزع النازية" المزعوم، على الرغم من أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو من أصل يهودي.

وقال لافروف إن الرئيس الأوكراني فولوديمير "زيلينسكي يرد على هذه الحجة بالقول كيف يمكن للنازية أن تكون موجودة (في أوكرانيا) إذا كان هو نفسه يهوديا. يمكن أن أكون مخطئا لكن هتلر نفسه كان دم يهودي يسري في عروقه".

وأدلى لافروف بهذه التصريحات لمحطة "ميدياست" الإيطاليّة ثم نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الاثنين إن "تصريحات الوزير لافروف فاضحة ولا تُغتفر وخطأ تاريخي مروّع" وأعلن أنه استدعى السفير الروسي لدى الدولة العبرية للحصول على "توضيحات".

وردّاً على تصريح لافروف أيضا، أدان بينيت استخدام محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية "أداة سياسية". وقال في بيان نشره مكتبه "لا حرب في عصرنا تشبه الهولوكوست أو يمكن مقارنتها بالهولوكوست"، مشدداً على أنّ "استخدام إبادة اليهود كأداة سياسية يجب أن يتوقف فوراً".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

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    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


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